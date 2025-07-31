Что необходимо для идеального похода в лес

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала, что необходимо взять с собой в поход в лес.

Для идеального похода в лес, помимо палатки и еды, необходимо взять сухие салфетки, пропитанные парафином, для разжигания костра, заявила эксперт.

«Ещё один неожиданный помощник — обычная зубная нить, которая в походе превращается в прочный шнур для ремонта снаряжения, фиксации палатки или даже для ловли рыбы», — рассказала Чихринова «Газете.Ru».

Среди других полезных предметов специалист отметила медную губку для мытья посуды, косметический карандаш для глаз, пустые баночки из-под таблеток, грильяж в вакуумной упаковке, силиконовый складной стакан, большой полиэтиленовый мешок для мусора и складную пилу по металлу.

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