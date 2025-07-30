Отменили рейс: как получить выплату по полису путешественника

Когда долгожданное путешествие срывается из-за отмены рейса, одним из способов частично компенсировать потери становится обращение к страховой. Разобрали вместе с экспертами, как работает страховая защита в подобных случаях и на что обратить особое внимание.

Факт

Какие полисы покрывают отмену рейса

Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина напоминает, что застраховаться отдельно только от отмены рейса чаще всего невозможно. Распространенный формат — страхование от невыезда: в таком полисе отмена или задержка рейса входит в общий перечень рисков. Отдельную страховку только от невылета получить нельзя: обычно этот риск — лишь один из пунктов в вашем туристическом полисе.

Кроме того, вместе с билетом можно приобрести страховку на время перелета. Это отдельный продукт, который охватывает риски, связанные непосредственно с перелетом: утеря багажа, отмена или задержка рейса, перенаправление в другой аэропорт и пр.

Сколько стоит полис и какие выплаты можно получить

Страховка от невыезда (с включенным риском отмены/задержки рейса) может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от:

набора рисков,

страховой суммы,

направления путешествия,

политики страховой компании.

Средний размер выплаты по такому полису обычно составляет около 3000 рублей.

Страховка на время перелета стоит примерно 700–1000 рублей, а максимальная выплата по ней — до 10 000 рублей.

Какую компенсацию можно получить

Если вы купили полис путешественника, по риску отмены рейса вы сможете компенсировать расходы на проживание, питание и напитки, транспорт, медицинское обслуживание. Обычно компенсация полагается, если задержка превышает два-три часа.

На что обратить внимание при оформлении страховки

Внимательно изучайте правила и договор. В нем должно быть прописано, какие условия дают право на компенсацию, в каком виде она выплачивается (фиксированная сумма или возмещение фактических расходов), а также на какие случаи защита не распространяется.Защита может не действовать, если пассажир не зарегистрировался на рейс или опоздал, а также она не распространяется на случаи, когда воздушное пространство закрыто для гражданской авиации, на чартерные рейсы, бизнес-авиацию и случаи «овербукинга», отмечает Эряния Бочкина.

Как страховщики действуют в условиях массовых задержек рейсов «Аэрофлота»

В экстренных ситуациях страховые компании могут идти навстречу клиентам и корректировать перечень рисков, включенных в страховую защиту, Например, компания «СберСтрахование» в связи с недавней вынужденной корректировкой расписания полетов авиакомпании «Аэрофлот» приняла решение расширить страховую защиту по программе страхования путешественников. Компания произведет выплаты не только людям, столкнувшимся с задержкой рейса, но и тем, чей рейс был отменен.

«Мы берем на себя дополнительные обязательства произвести страховые выплаты всем, кого затронули эти обстоятельства, независимо от стандартных условий страховых программ. Для нас главное — обеспечить людям спокойствие и уверенность даже в нестандартных ситуациях», — говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.В пресс-службе «СберСтрахования» напомнили, что для подачи заявления об отмене рейса необходимо воспользоваться мобильным приложением страховщика или личным кабинетом на сайте компании.

«Людям, столкнувшимся с задержкой рейса, можно оформить заявку на выплату через приложение "СберБанк Онлайн". В случае, если информация о рейсе была внесена заранее, выплата будет произведена автоматически в течение пяти минут с момента ввода реквизитов банковской карты. Также по любым вопросам можно обратиться за консультацией по номеру 900. Все обращения клиентов, затронутых вынужденной корректировкой расписания рейсов авиакомпании, обрабатываются в приоритетном и упрощенном порядке», — добавили в пресс-службе компании.

Как пользоваться страховкой, если ваш рейс отменили: главное