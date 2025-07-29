Что делать туристам в случае отмены рейса

Если ваш рейс отменили, Мария Зюкова, пресс-секретарь Ассоциации «Турпомощь», рекомендует сразу связаться с представителями авиакомпании в аэропорту или позвонить в их колл-центр. Там вам расскажут, какие другие варианты перелёта есть.

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Если вы купили путёвку через туроператора, обязательно сообщите ему об отмене рейса. Если авиакомпания виновата в отмене, а не погода или другие непредвиденные обстоятельства, вы имеете право на компенсацию. Мария Зюкова уточнила, что авиакомпания должна предложить вам другие варианты перелёта или вернуть деньги.

Она отметила в беседе с RT, что важно сохранить все документы, подтверждающие отмену рейса. Также стоит сохранить квитанции за дополнительные расходы, такие как питание, проживание или трансфер, потому что их могут возместить.

Если рейс задерживается больше чем на два часа, вам должны бесплатно предоставить напитки и возможность позвонить. Если задержка больше четырёх часов, вам должны дать горячее питание и возможность позвонить. Если рейс задерживается на шесть-восемь часов, авиакомпания может предложить вам бесплатное проживание в гостинице и организовать трансфер.

Для пассажиров с детьми до семи лет авиакомпании должны предоставить комнату матери и ребёнка.

Чтобы избежать проблем с пересадками, лучше покупать билеты на прямые рейсы или билеты одной авиакомпании.

Если у вас остались вопросы, можно позвонить на горячую линию Росавиации или зайти на официальные сайты аэропортов и авиакомпаний, где обычно публикуют актуальную информацию, заключила Зюкова.