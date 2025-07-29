Немецкие туристы нашли хитрый способ экономии на поездках в Калининград

Германские путешественники используют необычный способ сократить расходы на поездки в Калининградскую область. Их метод позволяет избежать платы за багаж при пересечении границы.

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Германские туристы разработали нестандартную схему для бюджетных поездок в Калининград. Вместо того чтобы везти с собой объёмный багаж, они заранее отправляют свои вещи почтовой службой. Посылка весом до 20 кг обходится примерно в 60 евро (5700 рублей) и обычно доходит до пункта назначения за две недели.

Такой подход даёт двойную выгоду: во-первых, путешественники избегают платы за провоз багажа в автобусе, а во-вторых, быстрее проходят пограничный контроль с одной лишь ручной кладью. Особенно это актуально для тех, кто регулярно посещает российский эксклав – например, владельцев недвижимости или родственников местных жителей.

Однако у метода есть существенный недостаток – не все отправления успешно пересекают границу. По данным источников, значительная часть посылок возвращается в Германию без объяснения причин. Это создаёт определённые риски для туристов, которые могут остаться без необходимых вещей в поездке. Тем не менее, многие продолжают пользоваться схемой, считая возможные потери менее значительными по сравнению с экономией на транспортных расходах.