Туристов начали обманывать с помощью шенгена: как не стать их жертвой

В России участились случаи мошенничества, связанные с оформлением виз. Преступники используют новую схему обмана, нацеленную на граждан, обращающихся в визовые центры, сообщил генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг.

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По словам эксперта, сложности с получением шенгена из-за текущей международной обстановки привели к появлению целенаправленных атак на туристов, планирующих поездки за границу. Злоумышленники действуют по отработанному сценарию: после подачи клиентом документов в визовый центр ему поступает звонок от лица, представляющегося сотрудником дипломатического учреждения. Под предлогом уточнения информации или проверки бумаг аферисты выясняют необходимые сведения.

Для подтверждения личности жертве предлагают воспользоваться «упрощенной электронной подписью» – кодом из СМС, который может быть сгенерирован через различные сервисы.

Далее схема развивается по стандартному для подобных афер сценарию. На телефон жертвы приходит сообщение, якобы с Госуслуг, но на самом деле с обычного мобильного номера. В нем утверждается, что произошел вход в личный кабинет. Следующие уведомления информируют о выгрузке данных с портала на электронную почту. Завершающим этапом становится СМС «об оформленной доверенности» с предложением немедленно перезвонить, если действие совершено без ведома владельца аккаунта.

Как пояснил специалист, испуганный человек обращается по указанному номеру, после чего мошенники применяют классическую схему давления. Они заявляют о подозрении в финансировании терроризма и требуют срочно перевести средства на «безопасный счет». В случаях с крупными суммами аферисты могут отправить к жертве лжеинкассаторов для изъятия наличных.

Денис Калемберг подчеркнул, что подобные атаки носят точечный характер и ориентированы исключительно на тех, кто недавно подавал заявку на шенгенскую визу. Именно поэтому на первом этапе у людей обычно не возникает подозрений – звонящий точно знает детали обращения в визовый центр, что делает его слова более убедительными.