Зачем проверять купленный билет на самолет и как это сделать

Банки.ру

Билет на самолет можно купить разными способами: в аэропорту, в офисе или на сайте авиакомпании, на сайтах — агрегаторах авиабилетов, у туроператоров и так далее. Разбираемся, как проверить бронь и статус авиабилета независимо от того, где он был приобретен, и зачем это нужно.

Зачем проверять купленный билет на самолет и как это сделать
© Global Look Press

Зачем проверять билет на самолет

Билеты на самолет стоит проверять прежде всего для собственного спокойствия. Конечно, при покупке билета в офисах продаж или на официальных сайтах авиакомпаний проблем обычно не возникает, но даже в этом случае лучше заранее убедиться, что с рейсом не произошло никаких изменений. А вот при покупке билетов по другим каналам есть риск столкнуться с мошенничеством.

В интернете часто можно увидеть рекламу сайтов, на которых предлагают приобрести авиабилеты по низким ценам. Поддельные сайты могут мимикрировать под известных авиаперевозчиков. Так, например, совсем недавно раскрылась новая мошенническая схема: злоумышленники подделали веб-страницу одного из популярных в России агрегаторов авиабилетов и предлагали купить фальшивые авиабилеты из Москвы в Геленджик по завышенной цене. Помимо продажи несуществующих билетов, аферисты похищали данные банковских карт, с которых потом списывались деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется покупать авиабилеты только на сайтах авиакомпаний или на проверенных сервисах бронирования с хорошей репутацией. А своевременная проверка билета поможет удостовериться в подлинности документа и избежать неприятных сюрпризов в аэропорту.

Как проверить билет на самолет

Проверить авиабилет можно разными способами: в авиакомпании, через глобальную систему бронирования или через сервис продажи.

Через авиакомпанию

Самый простой и надежный способ — обратиться напрямую к авиаперевозчику. Можно позвонить на горячую линию авиакомпании и назвать оператору основную информацию о рейсе и пассажире. Сотрудник компании проверит данные, уточнит время вылета и подтвердит подлинность билета. Телефон горячей линии можно найти на самом билете и на сайте перевозчика в разделе «Контакты».

Также на сайтах большинства авиакомпаний есть онлайн-сервисы для управления бронированиями. Чтобы найти информацию о билете, надо зайти на страницу бронирований и ввести номер брони (PNR) и фамилию пассажира.

Через системы проверки бронирования

При покупке билета через агентство или сервис бронирования, информация о нем может отобразиться в базе авиакомпании не сразу. Если на сайте авиаперевозчика сведения о билете не находятся, можно попробовать проверить билет через глобальные системы бронирования.

Все авиабилеты при оформлении проходят через глобальные дистрибьюторские системы (GDS) и затем попадают в одну из основных систем бронирования: Amadeus, Sabre, Galileo или Worldspan. В России есть и своя система бронирования «Сирена», которая также позволяет проверить актуальность бронирования. Обычно на электронном билете рядом с номером брони указывается название системы, в которой можно проверить билет. Если этой информации нет, можно позвонить в авиакомпанию или последовательно проверить билет в каждой из систем. Для проверки авиабилета понадобятся номер бронирования и фамилия пассажира — еe нужно вводить латиницей.

Через личный кабинет на сайте компании

Если билет приобретался через сайт-агрегатор или другой сервис, проверить его можно в личном кабинете на сайте соответствующей компании. Например, на сайте-агрегаторе «Авиасейлс» информация о приобретенных через сервис билетах хранится в разделе «Мои заказы». Если билет приобретался у другого продавца, в разделе «Мои заказы» будут его контакты — с ним можно связаться напрямую и уточнить актуальное расписание или любые другие детали заказа.

Иногда информация о заказе появляется в профиле в течение двух суток — это нормально. Если и по истечении этого срока не получается найти заказ, надо связаться с поддержкой сервиса.

Как найти и проверить электронный билет на самолет

Электронный билет — это цифровая версия маршрутной квитанции. Обычно билет приходит на электронную почту пассажира в течение нескольких минут после покупки. Если этого не произошло, надо обратиться в авиакомпанию или службу поддержки сервиса, через который приобретался билет. Предварительно стоит поискать письмо в «Спаме» — иногда письма с незнакомых адресов автоматически попадают в эту папку.

Второй способ проверить электронный билет на самолет — авторизоваться в личном кабинете на сайте авиакомпании или сервиса продажи билетов и проверить информацию в разделе «Заказы». Там же можно и скачать электронный билет.

Электронный авиабилет обычно содержит следующую информацию:

  • код бронирования — уникальный идентификатор, с помощью которого можно проверить билет и управлять бронированием;
  • номер билета;
  • сведения о пассажире (фамилия и имя и номер паспорта);
  • данные о рейсе: авиакомпанию, номер рейса, дату и время вылета и прилета, аэропорты отправления и прибытия;
  • тарифы и условия: информацию о классе обслуживания, допустимом количестве багажа и правилах изменения или возврата билета;
  • информацию для пассажиров (правила регистрации на рейс, уведомления о защите персональных данных, контакты авиаперевозчика и др.).

Сведения могут располагаться в разных частях маршрутной квитанции — это зависит от правил конкретной авиакомпании.

Как проверить авиабилет по коду бронирования, номеру билета или заказа

Разные авиакомпании могут предлагать для проверки билета разные идентификаторы: код бронирования, номер билета или заказа. Для примера разберем, как проверить билет на самолет по номеру на сайтах «Аэрофлота» и S7.

На сайте «Аэрофлота»

Для управления бронированием на сайте «Аэрофлота» надо знать код брони. В электронном билете он указывается справа от имени пассажира.

Вот как проверить билет «Аэрофлота»:

  1. Зайдите на сайт авиакомпании.
  2. На главной странице нажмите на значок меню в верхнем левом углу экрана (в новой версии сайта) или на вкладку «Сервисы и услуги» (в старой версии сайта).
  3. Выберите вкладку «Управление бронированием».
  4. В открывшемся окне введите код брони и фамилию пассажира.

Как проверить билет на сайте S7

Для проверки билета на сайте перевозчика S7 можно использовать один из трех идентификаторов бронирования: код брони, номер билета или заказа.

Вот как выглядит вкладка с управлением бронированием на сайте компании. Номер заказа S7 содержит 7 символов, номер билета — 13 цифр. Код бронирования состоит из комбинации цифр и латинских букв и может содержать 5 или 6 символов. Эти данные представлены в маршрутной квитанции или письме подтверждения бронирования.

После того как вы введете фамилию и идентификатор бронирования в соответствующие поля, система найдет ваш рейс. В открывшемся окне будут указаны все подробности предстоящего перелета: статус билета (ждет оплаты/оплачен), дата поездки, маршрут и т. д. Удостоверьтесь, что данные совпадают с указанными в авиабилете.

Как проверить авиабилет, купленный через интернет

Проверить билет на самолет, купленный через интернет, можно через сайт авиакомпании или глобальную систему бронирования. Для этого надо ввести в соответствующие поля код бронирования и фамилию пассажира латиницей. Транслитерация фамилии должна совпадать с той, которая указывалась при покупке билета, а также с данными паспорта, на который был куплен билет.

Если все будет в порядке и информация о билете найдется, стоит проверить все параметры бронирования:

  1. Фамилию и имя пассажира. Имя и фамилия должны быть указаны точно так, как в заграничном или внутреннем паспорте, который будет использовать для полета.
  2. Номер рейса. Он должен совпадать с номером, указанным на сайте авиакомпании или в других источниках информации о рейсе.
  3. Дата и время вылета. Обратите внимание, что при перелете между городами в разных часовых поясах время вылета и прилета указывается по местному времени в городе отправления и прибытия.
  4. Маршрут полета. Города и аэропорты отправления и прибытия должны совпадать с теми, которые указывались при оформлении билета. Если предстоит полет с пересадками, проверьте, все ли сегменты рейса указаны верно.
  5. Класс обслуживания. Убедитесь, что он соответствует оплаченному.
  6. Нормы провоза багажа. Информация о допустимом весе и количестве багажа обычно также указывается в электронном билете на самолет.

Если в каких-то данных обнаружится ошибка, надо сразу обратиться в авиакомпанию и исправить информацию.

Быстрая инструкция: как проверить авиабилет

  1. Проверка билета — важный этап путешествия. Так вы сможете убедиться в подлинности билета и вовремя узнать об изменениях в расписании, отмене рейса или других важных деталях.
  2. Проверить билет можно через авиакомпанию, систему проверки бронирования или через личный кабинет на сайте, на котором приобретался билет.
  3. Для проверки билета надо знать идентификатор бронирования (код брони, номер заказа или билета) и фамилию пассажира. Все данные надо указывать точно так, как они написаны в маршрутной квитанции.
  4. Электронный билет или маршрутная квитанция обычно направляется на электронную почту, указанную при бронировании. Также билет можно найти в личном кабинете на сайте авиакомпании или сервиса, через который он приобретался.
  5. Покупать авиабилеты стоит на сайтах авиакомпаний или крупных агрегаторов. Так вы точно получите подлинный билет и в случае проблем сможете напрямую обратиться к перевозчику или сервису. А вот неизвестный сайт с заманчивыми ценами может оказаться мошенническим.