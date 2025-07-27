Зачем проверять купленный билет на самолет и как это сделать

Билет на самолет можно купить разными способами: в аэропорту, в офисе или на сайте авиакомпании, на сайтах — агрегаторах авиабилетов, у туроператоров и так далее. Разбираемся, как проверить бронь и статус авиабилета независимо от того, где он был приобретен, и зачем это нужно.

Зачем проверять билет на самолет

Билеты на самолет стоит проверять прежде всего для собственного спокойствия. Конечно, при покупке билета в офисах продаж или на официальных сайтах авиакомпаний проблем обычно не возникает, но даже в этом случае лучше заранее убедиться, что с рейсом не произошло никаких изменений. А вот при покупке билетов по другим каналам есть риск столкнуться с мошенничеством.

В интернете часто можно увидеть рекламу сайтов, на которых предлагают приобрести авиабилеты по низким ценам. Поддельные сайты могут мимикрировать под известных авиаперевозчиков. Так, например, совсем недавно раскрылась новая мошенническая схема: злоумышленники подделали веб-страницу одного из популярных в России агрегаторов авиабилетов и предлагали купить фальшивые авиабилеты из Москвы в Геленджик по завышенной цене. Помимо продажи несуществующих билетов, аферисты похищали данные банковских карт, с которых потом списывались деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется покупать авиабилеты только на сайтах авиакомпаний или на проверенных сервисах бронирования с хорошей репутацией. А своевременная проверка билета поможет удостовериться в подлинности документа и избежать неприятных сюрпризов в аэропорту.

Как проверить билет на самолет

Проверить авиабилет можно разными способами: в авиакомпании, через глобальную систему бронирования или через сервис продажи.

Через авиакомпанию

Самый простой и надежный способ — обратиться напрямую к авиаперевозчику. Можно позвонить на горячую линию авиакомпании и назвать оператору основную информацию о рейсе и пассажире. Сотрудник компании проверит данные, уточнит время вылета и подтвердит подлинность билета. Телефон горячей линии можно найти на самом билете и на сайте перевозчика в разделе «Контакты».

Также на сайтах большинства авиакомпаний есть онлайн-сервисы для управления бронированиями. Чтобы найти информацию о билете, надо зайти на страницу бронирований и ввести номер брони (PNR) и фамилию пассажира.

Через системы проверки бронирования

При покупке билета через агентство или сервис бронирования, информация о нем может отобразиться в базе авиакомпании не сразу. Если на сайте авиаперевозчика сведения о билете не находятся, можно попробовать проверить билет через глобальные системы бронирования.

Все авиабилеты при оформлении проходят через глобальные дистрибьюторские системы (GDS) и затем попадают в одну из основных систем бронирования: Amadeus, Sabre, Galileo или Worldspan. В России есть и своя система бронирования «Сирена», которая также позволяет проверить актуальность бронирования. Обычно на электронном билете рядом с номером брони указывается название системы, в которой можно проверить билет. Если этой информации нет, можно позвонить в авиакомпанию или последовательно проверить билет в каждой из систем. Для проверки авиабилета понадобятся номер бронирования и фамилия пассажира — еe нужно вводить латиницей.

Через личный кабинет на сайте компании

Если билет приобретался через сайт-агрегатор или другой сервис, проверить его можно в личном кабинете на сайте соответствующей компании. Например, на сайте-агрегаторе «Авиасейлс» информация о приобретенных через сервис билетах хранится в разделе «Мои заказы». Если билет приобретался у другого продавца, в разделе «Мои заказы» будут его контакты — с ним можно связаться напрямую и уточнить актуальное расписание или любые другие детали заказа.

Иногда информация о заказе появляется в профиле в течение двух суток — это нормально. Если и по истечении этого срока не получается найти заказ, надо связаться с поддержкой сервиса.

Как найти и проверить электронный билет на самолет

Электронный билет — это цифровая версия маршрутной квитанции. Обычно билет приходит на электронную почту пассажира в течение нескольких минут после покупки. Если этого не произошло, надо обратиться в авиакомпанию или службу поддержки сервиса, через который приобретался билет. Предварительно стоит поискать письмо в «Спаме» — иногда письма с незнакомых адресов автоматически попадают в эту папку.

Второй способ проверить электронный билет на самолет — авторизоваться в личном кабинете на сайте авиакомпании или сервиса продажи билетов и проверить информацию в разделе «Заказы». Там же можно и скачать электронный билет.

Электронный авиабилет обычно содержит следующую информацию:

код бронирования — уникальный идентификатор, с помощью которого можно проверить билет и управлять бронированием;

номер билета;

сведения о пассажире (фамилия и имя и номер паспорта);

данные о рейсе: авиакомпанию, номер рейса, дату и время вылета и прилета, аэропорты отправления и прибытия;

тарифы и условия: информацию о классе обслуживания, допустимом количестве багажа и правилах изменения или возврата билета;

информацию для пассажиров (правила регистрации на рейс, уведомления о защите персональных данных, контакты авиаперевозчика и др.).

Сведения могут располагаться в разных частях маршрутной квитанции — это зависит от правил конкретной авиакомпании.

Как проверить авиабилет по коду бронирования, номеру билета или заказа

Разные авиакомпании могут предлагать для проверки билета разные идентификаторы: код бронирования, номер билета или заказа. Для примера разберем, как проверить билет на самолет по номеру на сайтах «Аэрофлота» и S7.

На сайте «Аэрофлота»

Для управления бронированием на сайте «Аэрофлота» надо знать код брони. В электронном билете он указывается справа от имени пассажира.

Вот как проверить билет «Аэрофлота»:

Зайдите на сайт авиакомпании. На главной странице нажмите на значок меню в верхнем левом углу экрана (в новой версии сайта) или на вкладку «Сервисы и услуги» (в старой версии сайта). Выберите вкладку «Управление бронированием». В открывшемся окне введите код брони и фамилию пассажира.

Как проверить билет на сайте S7

Для проверки билета на сайте перевозчика S7 можно использовать один из трех идентификаторов бронирования: код брони, номер билета или заказа.

Вот как выглядит вкладка с управлением бронированием на сайте компании. Номер заказа S7 содержит 7 символов, номер билета — 13 цифр. Код бронирования состоит из комбинации цифр и латинских букв и может содержать 5 или 6 символов. Эти данные представлены в маршрутной квитанции или письме подтверждения бронирования.

После того как вы введете фамилию и идентификатор бронирования в соответствующие поля, система найдет ваш рейс. В открывшемся окне будут указаны все подробности предстоящего перелета: статус билета (ждет оплаты/оплачен), дата поездки, маршрут и т. д. Удостоверьтесь, что данные совпадают с указанными в авиабилете.

Как проверить авиабилет, купленный через интернет

Проверить билет на самолет, купленный через интернет, можно через сайт авиакомпании или глобальную систему бронирования. Для этого надо ввести в соответствующие поля код бронирования и фамилию пассажира латиницей. Транслитерация фамилии должна совпадать с той, которая указывалась при покупке билета, а также с данными паспорта, на который был куплен билет.

Если все будет в порядке и информация о билете найдется, стоит проверить все параметры бронирования:

Фамилию и имя пассажира. Имя и фамилия должны быть указаны точно так, как в заграничном или внутреннем паспорте, который будет использовать для полета. Номер рейса. Он должен совпадать с номером, указанным на сайте авиакомпании или в других источниках информации о рейсе. Дата и время вылета. Обратите внимание, что при перелете между городами в разных часовых поясах время вылета и прилета указывается по местному времени в городе отправления и прибытия. Маршрут полета. Города и аэропорты отправления и прибытия должны совпадать с теми, которые указывались при оформлении билета. Если предстоит полет с пересадками, проверьте, все ли сегменты рейса указаны верно. Класс обслуживания. Убедитесь, что он соответствует оплаченному. Нормы провоза багажа. Информация о допустимом весе и количестве багажа обычно также указывается в электронном билете на самолет.

Если в каких-то данных обнаружится ошибка, надо сразу обратиться в авиакомпанию и исправить информацию.

Быстрая инструкция: как проверить авиабилет