Туристам рассказали, как не подхватить лихорадку денге в Таиланде

Пока туристы в Таиланде обсуждают в соцсетях, от чего начинает резко подниматься температура и возникают приступы внезапной диареи, Минздрав Таиланда сделал предупреждение о сезонных болезнях. Тайские врачи посоветовали простые меры, позволяющие избежать заражения от той же лихорадки денге.

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В пабликах, посвященных Таиланду, задают вопрос, насколько опасно лететь в конце июля: «большая ли вероятность заразиться лихорадкой летом?» В чатах советуют не обращать внимания на страшилки и «пшикаться от комаров». Основная рекомендация тайских медиков по профилактике денге такая же – борьба с кровососущими. Переносимый ими вирус вызывает симптомы как при простуде – повышение температуры, головную боль, ломоту в суставах.

Еще одна сезонная инфекция – мелиоидоз, которую вызывают бактерии, размножающиеся в стоячей воде и влажной почве. Против нее главное средство – соблюдать гигиену. Заражение происходит через слизистые и ранки на коже. У заболевших появляется лихорадка с ознобом, мокрый кашель, диарея и рвота.

Массовых случаев инфекционными заболеваниями у россиян на курортах Пхукета и Паттайи не зафиксировано. При наступлении подозрительных симптомов туристы обращаются в клинику по направлению страховой компании.

«По результатам анализов сказали, что вирус: прокапали солевые растворы и другие препараты».

Ранее TourDom.ru писал, что Роспотребнадзор успокоил туристов по поводу лихорадки чикунгунья и дал несколько советов, как уберечься от напасти. Собирающимся в Таиланд и другие жаркие страны было рекомендовано отказаться от шорт и маек, чтобы не покусали комары – переносчики инфекции.