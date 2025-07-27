Как из-за пожаров в Турции вернуть деньги за тур

Лесные пожары охватили восточную часть популярной у туристов турецкой провинции Анталья. Огонь быстро распространился из-за аномальной температуры воздуха, которая доходит до плюс 50,5 градуса по Цельсию. Стоит ли ехать в страну в такой период и считаются ли пожары основанием для возврата денег за тур, «Вечерней Москве» рассказал директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов.

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Эксперт объяснил, что в подобной ситуации многое зависит от следующих условий:

затрагивают ли пожары туристические регионы;

существует ли вероятность распространения огня на эти территории;

подвергается ли непосредственной опасности отель, в котором забронирован тур;

ввели ли ограничения местные власти;

есть ли рекомендации наших соответствующих органов, министерств иностранных дел, либо других структур, которые могут посоветовать воздержаться от поездки.

— Когда такие рекомендации вводятся, тогда есть и стопроцентные возвраты, — подчеркнул Блинов. — Но в каждом случае нужно смотреть на условия договора по оказанию туристических услуг, что в нем прописано, что именно является форс-мажором. Тогда туроператор может либо осуществить стопроцентный возврат средств, либо удержать фактически понесенные расходы.

К фактически понесенным расходам могут относиться, к примеру, уже оплаченный номер в отеле или невозвратный билет на самолет, уточнил эксперт.

— Я бы рекомендовал при покупке тура оформлять страховку от невыезда — то есть когда в силу определенных обстоятельств турист может отказаться от поездки, и страховая компания компенсирует все понесенные на организацию поездки расходы, — посоветовал Блинов.

Такие страховые продукты уже существуют и разнообразно представлены на рынке, заверил собеседник «ВМ».

— Раньше они, как правило, распространялись на поездки в страны, где для въезда требуется виза: если документ не выдавали, то и въехать без него было невозможно, так что поездка срывалась. Сейчас это касается и безвизовых стран. Всегда можно приобрести страховку на случай, если изменятся планы или появятся другие форс-мажоры, — добавил эксперт.

Другой страховой случай, который может произойти на отдыхе, — отравление. В ряде случаев российские туристы были вынуждены обращаться за медицинской помощью в отеле или вызывать врачей на дом. Можно ли компенсировать траты на медиков в этой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».