Какие ограничения на провоз жидкостей в самолете есть в России

В России ограничения на провоз жидкостей в салоне самолёта исходят из двух принципов, рассказал "РГ" исполнительный директор Агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Первое, говорит эксперт, нельзя провозить то, что опасно. Поэтому запрещается брать с собой в самолет легковоспламеняющиеся, горючие, ядовитые жидкости, кислоты. Второе - это ограничения по объему. Пантелеев обратил внимание, что в российские самолеты можно брать жидкости в бутылках или пузырьках объемом не более 100 мл, но суммарно - в объеме не более литра.

Даже, если во флаконе самой жидкости менее ста мл, лишний флакон с жидкостью взять не получится, поясняют в компании "Ависейлс". Этот тот случай, когда имеет значение не только количество жидкости, но и размер флакона, говорится в материале на сайте компании. Отмечается также, что в идеале все флакончики и бутылочки должны быть сложены в закрывающийся прозрачный пакет.

По этой же причине не получится взять с собой свою воду. Бутылку попросят выбросить заблаговременно, потому что она явно будет больше 100 мл.

Ранее сообщалось, что в ЕС разрешат провозить в самолетах до двух литров жидкости в ручной клади без требования, чтобы она была упакована в емкости по 100 мл. Это станет возможным после того, как в аэропортах ЕС установят новейшее оборудование.