Туристы поделились советами, как выспаться в самолете

«Не могу в самолете спать, просто мука…» – написала в чате телеграм-канала «Крыша ТурДома» одна из подписчиц.

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Ее случай не уникальный: многие не могут сомкнуть глаз даже ночью или во время длительного перелета.

Мы предложили туристам поделиться секретами, как они умудряются выспаться в воздухе. Оказалось, что одни пользуются снотворным, другие – горячительными напитками, третьи избегают дешевых тарифов:

«Первый класс, бизнес. Личный самолет… Остальное не отдых».

Однако многие умудряются устроиться с относительным комфортом даже в салоне экономкласса – например, занимают два места, чтобы «калачиком свернуться». Или ложатся на пол:

«Обычно я лечу семьей и спускаюсь между креслами под ноги своим, благо мои размеры позволяют».

А у некоторых есть целый «дорожный набор для сна»:

«При длительных перелетах беру подушку на шею, подушку под поясницу, большую надувную подушку ставлю под ноги, компрессионные гольфы и побольше воды».

Поделились лайфхаками и профессионалы. Если нужно выспаться, они рекомендуют брать место у окна – там можно облокотиться на стенку, да и соседи не потревожат, если им понадобится выйти. При этом рядов у туалета и кухни лучше избегать – там всегда шумно.

«Одевайтесь удобно: лучше всего подходит мягкая, свободная одежда и многослойный вариант, чтобы можно было подстроиться под температуру в салоне, – говорит бывшая стюардесса Юлия Петрушкова. – Не переедайте перед полетом, так как тяжелая пища затрудняет засыпание. Можно заранее предупредить бортпроводников, чтобы вас не будили во время раздачи питания, а оставили комплект с едой».

А помимо подушек для шеи, которые часто возят с собой туристы, еще можно взять маску на глаза, беруши или наушники с шумоподавлением – все это поможет создать комфортные условия для отдыха.

Ранее TourDom.ru писал, что на полу в самолете готовы спать многие путешественники.