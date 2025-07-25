Юрист рассказал, когда положена компенсация за задержку багажа

Российские пассажиры авиакомпании Turkish Airlines остались без багажа после возвращения из Турции, сообщили СМИ. Какую компенсацию смогут получить путешественники в подобных ситуациях – в материале Москвы 24.

Недолет

Сотни россиян, вернувшихся из Турции рейсами авиакомпании Turkish Airlines, не могут получить свой багаж. По словам очевидцев, у стоек утери багажа (Lost&Found) собирались очереди туристов, желающих заполнить заявление о пропаже чемоданов.

В частности, такая ситуация произошла с рейсами, которые прилетели в аэропорт Внуково. Россиянка Мария Павлова рассказала телеканалу Москва 24, что сотрудники сразу по прилете предупредили пассажиров, что быстро получить чемоданы не получится.

Еще одна туристка Дарья Копиевская поделилась в беседе с телеканалом, что багаж ее рейса доставили в столицу спустя более чем 14 часов после возвращения в столицу.

"Мы прилетели 22 июля. Нам сказали: "А ваш багаж не прилетел". Мы всей толпой пассажиров пошли в пункт пропажи багажа. Надо отметить, что сотрудники аэропорта очень оперативно все организовали. И спустя 14–15 часов после приземления в Москву нам сказали, что багаж прилетел, можно забирать. Никаких проблем не было, чемоданы получили, все в целости и сохранности".

С такими же проблемами столкнулись туристы, возвращавшиеся из Турции в аэропорт Пулково. В пресс-службе авиагавани сообщили 23 июля, что с 20-го числа пассажиры подали порядка 350 заявлений на поиск более чем 500 единиц багажа. В официальном сообщении Turkish Airlines объяснили ситуацию вопросами безопасности.

"В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов часть багажа не была загружена на борт вашего рейса. <...> Мы прилагаем все усилия для скорейшей доставки вашего багажа. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов объяснил участившиеся случаи утери багажа с вводимыми временными ограничениями в аэропортах РФ. При таком режиме лайнеры вынуждены в зависимости от ситуации разворачиваться, нарезать круги или менять курс на запасной аэродром, объяснил он.

"Это в чистом виде вопрос безопасности полетов и необходимого запаса топлива. Особенно в случае узкофюзеляжных самолетов предпочтение отдается именно топливу", – процитировала Мохова пресс-служба РСТ.

Компенсация положена?

Согласно действующим в РФ федеральным авиационным правилам, российские авиакомпании должны доставлять пассажиров и багаж в пункт назначения одним рейсом. Иностранных перевозчиков эти порядки не касаются, рассказал Москве 24 исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Но даже для российских авиакомпаний в случае форс-мажора допускается доставка чемоданов ближайшим возможным рейсом. Ситуация с периодическим закрытием воздушного пространства действительно является таковой. В текущих реалиях авиакомпании сталкиваются с ситуацией, когда увеличение запаса топлива на борту крайне необходимо, чтобы иметь возможность провести время в воздухе или уйти на запасной аэродром. Поэтому обоснование ситуации с багажом турецких авиалиний выглядит логичным", – заявил эксперт.

Если же чемоданы задержались по прибытии на курорт, клиентам должны возместить стоимость расходов на период их ожидания, отметил в беседе с Москвой 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

"Путешественники могут купить предметы личной гигиены, одежду и прочие вещи первой необходимости. Конечно, ноутбуки и другая техника туда не входят. Далее авиакомпания возместит каждую покупку, однако по рыночной стоимости", – пояснил юрист.

Если же чемоданы задерживают по возвращении домой, по закону у авиакомпании есть 21 день, указал Шалоносов.

"По истечении этого срока багаж будет считаться утерянным. Возмещать его стоимость будут из расчета 600 рублей за килограмм. При этом, если чемодан застраховать, сумма выплат будет больше".

Если же туристы планируют провозить ценные вещи, к примеру ювелирные украшения, их обязательно нужно задекларировать и застраховать перед сдачей багажа, уточнил юрист. Тогда, кроме компенсации за утерянный чемодан, пострадавший получит и заявленную стоимость утерянных вместе с ним драгоценностей, пояснил юрист.

При утере или задержке багажа туристы обязаны сразу по прилете обратиться на стойку Lost&Found для заполнения документов. Российские авиакомпании по закону обязаны бесплатно доставить чемоданы домой к владельцу, если он пожелает, заключил Шалоносов.