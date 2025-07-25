Как туристы решают проблему с недовозом багажа у Turkish Airlines

На фоне проблем с неприлетом багажа пассажиров на рейсах Turkish Airlines из Турции в Россию, некоторые отдыхающие решаются лететь в отпуск только с ручной кладью, подробно изучая требования к чемоданам размера cabinsize у иностранного перевозчика.

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Проблемы с недовозом сумок туристов продолжаются и сегодня: «Прилетели ночью в Пулково. Три рейса "туркишей" без багажа. Остался в Анталье. Заполняем багажные квитанции на поиск и доставку», – пишут туристы в соцсетях. «Люди с рейса Стамбул – Казань сегодня снова без чемоданов остались. В аэропорту сказали – ожидание не меньше 10 дней».

Чтобы не гадать на кофейной гуще, прилетят их вещи или нет, некоторые туристы собираются идти ва-банк:

«Начитавшись ваших новостей, теперь хочу лететь только с ручной кладью. На троих – три чемодана подходящего размера».

Учитывая, что в салон разрешают брать сумку весом до 8 кг, делают выбор в пользу чемоданов или легких сумок, дабы не терять полезную массу:

«Мы тоже пока что решили лететь с рюкзаками. С самым-самым необходимым прям – смена одежды, купальники, аптечка. Плюс у меня еще легкая кроссбоди. Но честно говоря, у нас тут с домашними теперь драка за каждые 100 граммов в ручной клади – кто что берет, а что дома оставляет», – не теряют оптимизма пассажиры.

Напомним: по правилам турецкого перевозчика в экономклассе на борт пассажир может взять чемодан или любую другую сумку весом до 8 кг с максимальными габаритами 55х40х23 см. Помимо этого, разрешается личная вещь до 4 кг. Ее допустимые размеры также прописаны – 40х30х15. Под этот формат подходит дамская сумка или совсем небольшой рюкзак. Пассажиры-младенцы имеют право на ручную кладь как у взрослого, но без личной вещи. Ну а тем, кто летит бизнес-классом, полагается два места тех же размеров и веса.

Ранее TourDom.ru писал, что рейсы Turkish Airlines прилетают в Пулково и Внуково без части багажа.