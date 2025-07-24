Во Владивостоке рассказали, как быстро получить китайскую визу

Известные дальневосточные блогеры «Грушины путешествия» поделились обновленной инструкцией по самостоятельному оформлению туристической визы в Китай. Путешественники отмечают кардинальные изменения в процедуре подачи документов и значительное сокращение сроков рассмотрения заявок.

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Процедура получения визы полностью изменилась и теперь проходит в два обязательных этапа. Первый этап включает регистрацию на специализированном портале, заполнение электронной анкеты и загрузку всех необходимых документов онлайн. Второй этап предполагает личное посещение консульства или визового центра исключительно с паспортом и распечатанным подтверждением записи.

Для жителей Владивостока, Хабаровска и Екатеринбурга действует портал China Online Visa Application, интерфейс которого теперь переведен на русский язык. При регистрации требуется указать электронную почту и создать пароль минимум из девяти символов, включающий заглавную букву и специальные символы. После прохождения капчи на электронную почту приходит код подтверждения.

При заполнении анкеты на английском языке необходимо указать:

персональные данные точно как в загранпаспорте;

тип визы L (туристическая);

подробные сведения о работе и образовании;

семейное положение и информацию о родственниках;

детальную информацию о поездке с датами, городами и отелями;

данные о предыдущих поездках и визах в Китай, если таковые имелись.

Система позволяет сохранять черновик и возвращаться к заполнению позже. Блогеры настоятельно рекомендуют тщательно проверять все данные перед отправкой, поскольку ошибки могут существенно задержать рассмотрение заявления.

На этапе загрузки документов требуется приложить скан первой страницы загранпаспорта со сроком действия не менее шести месяцев, фотографию размером 48×33 мм, подтверждение брони авиабилетов в обе стороны, бронь отелей на весь период пребывания, маршрут путешествия по Китаю в свободной форме и страховой полис с покрытием на все время поездки. При наличии предыдущих китайских виз необходимо приложить их сканы.

После отправки заявки статус можно отслеживать в личном кабинете. При необходимости дополнительных документов система присылает уведомление. Когда статус меняется на «Ожидается подача паспорта», можно записываться на прием в консульство.

Срок рассмотрения электронной анкеты кардинально сократился и теперь составляет от трех часов до нескольких дней вместо недель. Стандартная виза после подачи паспорта оформляется за семь рабочих дней. Для россиян до 31 декабря 2025 года однократная виза стоит 2500 рублей, двукратная – 5000 рублей. Срочное оформление обойдется в дополнительные 2000 рублей, а сервисный сбор в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга составляет 3800 рублей.

Во Владивостоке консульство КНР принимает документы с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00 по адресу: улица Всеволода Сибирцева, 59. При входе обязательно предъявление российского паспорта для оформления пропуска. Документы за всю семью может подавать один человек, что значительно упрощает процедуру для семейных туристов.

Путешественники подчеркивают, что новая система оформления визы стала гораздо проще и быстрее предыдущей, призывая не бояться самостоятельного получения разрешения на въезд в Поднебесную.

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