Туристам предлагают по дешевке слетать в Кению на Новый год

Портал «ТурДом» продолжает отслеживать спецпредложения авиабилетов на новогодние даты по туристическим направлениям. Сегодня, 23 июля, в центре нашего внимания оказался вариант перелета из Москвы в Кению. Его предлагает авиакомпания Gulf Air.

Места экономкласса на рейсе в Найроби отравлением 23 декабря, обратно – 12 января обойдутся в 55,3 тыс. руб., включая багаж, что достаточно бюджетно для дальнего маршрута и с учетом праздничных дат (указаны наличие и цена, актуальные по состоянию на 18:00 23 июля. – Ред.).

Туристам нужно иметь в виду длительную пересадку в аэропорту Манамы (Бахрейн) – на пути в Кению она составит 18 часов. На обратном – значительно меньше – 4 часа 40 минут.

Не исключено, что выгодный тариф, предлагаемый перевозчиком, связан с тем, что спрос на перелеты со стыковками в ближневосточных хабах – ОАЭ, Катаре, Омане, Бахрейне – пока не до конца восстановился после отмен и переносов рейсов из-за закрытия воздушного пространства в период израильско-иранского вооруженного конфликта. Перевозчикам приходится стимулировать интерес пассажиров спецпредложениями.

Ранее мы заметили выгодный вариант новогоднего перелета бизнес-классом китайской авиакомпании Hainan Airlines из Москвы в столицу Таиланда Бангкок. Билеты на стыковочный рейс предлагались вчетверо дешевле, чем на прямой «Аэрофлота».