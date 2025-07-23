Корреспондент "Газеты.Ru" рассказала, как выживала в самолете в условиях плана "Ковер"

Вагон своих — А хорошо в электричке, да? — Она хоть вовремя приходит, — переговариваются мои попутчики, трамбуя большие сумки на верхнюю полку "Ласточки", следующей из Нижнего Новгорода в Москву. — Мы вообще-то на самолете лететь должны были, — рассказывает женщина, сидящая напротив. — И я, причем из Самары в Москву, но самолет посадили в Нижнем Новгороде, — признаюсь соседям. Прогуливаясь по поезду, легко заметить "своих" в каждом вагоне. Счастливчиков выдают бирки на багаже и неподходящая одежда — те, кто, как и корреспондент "Газеты.Ru", возвращался из жаркой Самары, трясутся под кондиционером в шортах и легких футболках под удивленными взглядами нижегородцев, одетых в толстовки. Еще день назад они выехали из своих отелей в полной уверенности, что путешествие подошло к концу и скоро они окажутся дома. Волей судьбы, а точнее "Ковра", сотни туристов оказались в 400 километрах от дома. Первые сообщения о задержках на вылет из Самары поступили ближе к восьми вечера, после того, как Подмосковье атаковали беспилотники и в столичных аэропортах ввели план "Ковер". Сначала речь шла о переносе на час. Временным "перекрытием неба" уже мало кого удивишь, так что сотни туристов спокойно расселись в аэропортовых ресторанах, поглядывая на онлайн-табло и потягивая Жигулевское пиво. О том, что это только начало — никто, в том числе корреспондент "Газеты.Ru", не догадывался, пока голос из динамиков не стал каждые полчаса сообщать о переносе вылета. К 10 вечера в залах ожидания не осталось свободных мест, а в туалетах — мыла. "Общее горе", как известно, сближает людей. Поделившись с девушкой в уборной антисептиком и влажными салфетками, я узнала, что ситуация с перелетом в другие города не лучше. — Нам уже третий час сдвигают рейс — не можем в Питер улететь. Дали только воду, а у друга на Москву вообще только что вылет отменили, теперь не знает, когда попадет домой, — поделилась девушка. Пугающие сообщения красного цвета об отмене одно за другим появлялись на информационном табло, чудом минуя мой рейс. В 22:00 около 150 человек заняли свои места в Airbus и принялись писать радостные сообщения близким. Оказалось, что эта история была далека от завершения. "Почти на Камчатку слетали" Часа через полтора, уже на подлете к Шереметьево, пилот сообщил, что небо снова закрыто, и в ожидании разрешения на посадку мы вынуждены "зависнуть" над столицей. Еще через полчаса надежда попасть домой в нужный день испарилась. — У самолета заканчивается топливо, поэтому мы совершим посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Приносим извинения за неудобства. После дозаправки, когда откроют небо, мы вернемся в Москву, — пообещал пилот. В 12 ночи борт сел в нижегородском аэропорту Стригино. На стоянке в ожидании дозаправки уже "припарковались" два других самолета, в иллюминаторах которых виднелись такие же сонные лица пассажиров. К этому моменту на борту закончилась еда и вода, в том числе техническая, обеспечивающая работу умывальника и туалета. На то, чтобы восполнить запасы и заправиться, ушло три часа. Все это время в салоне царило ощущение сонливой безысходности. Большинство пассажиров спали, укутавшись в пледы, кто-то безуспешно пытался поймать сигнал интернета. В соседнем ряду девушка тихо жаловалась мужу. — Зай, я устала, ну сделай что-нибудь… — А что я сделаю? Ну встань, походи. Изредка в какой-нибудь части салона звучал один и тот же вопрос: когда? — К сожалению, план "Ковер" еще не сняли, а теперь закрыли и небо над Нижним Новгородом, мы тоже хотим домой, правда, но ничего сделать не можем, — устало объясняла бортпроводница. И добавляла, что в Питере, куда отправляли другие авиакомпании, сейчас не лучше. Видимо, чтобы утешить. Оставалось лишь открыть стратегический запас печенья и мысленно благодарить женщин, летящих с детьми — чудом они умудрялись моментально успокаивать младенцев, готовящихся поднять крик. К шести утра стало очевидно, что перспектив улететь нет, и пассажиров автобусами доставили в аэропорт. — Ну что, восемь часов в самолете, почти на Камчатку слетали, — грустно пошутила девушка рядом со мной, доставая ручную кладь. Сувенир из полета Нижний Новгород встретил незваных гостей ливнем и похолоданием, а местный аэропорт — пустыми автоматами с кофе и водой. К наплыву такого количества пассажиров он был просто не готов. — На самом деле ситуация дикая. ~Беспилотники сейчас такая же неожиданность, как снег в январе, все знают, что они регулярно прилетают в Зеленоград, а для авиакомпании и аэропортов это как будто каждый раз сюрприз~, — негодует одна из пассажирок, стоя в длинной очереди к представителю авиакомпании, чтобы узнать, как быть дальше. Как и я, она рассчитывала быть в Москве в 10 вечера воскресенья, а вместо этого в 6 утра оказалась в Нижнем Новгороде. — Я работаю в медицинской клинике, формально через два часа у меня начинается смена. Теперь, видимо, буду брать отгул за свой счет. Про компенсацию я уже молчу, все говорят, что ничего не знают, но мне хотя бы отметку на билеты надо поставить, чтобы было ясно, что его правда задержали. На сайте аэропорта наш рейс до сих пор отмечен как "в полете". Сильнее всех в очереди нервничают те, кто летел стыковочным рейсом. Счастливчики, успевшие прорваться к "источнику информации", тут же передают новости остальным. — Прикинь, говорят, отправят автобусом в Москву. Тут несколько самолетов по 100 человек, какой автобус, — возмущается группа мужчин в курилке. Тех, кто согласился провести здесь еще несколько часов ради этого призрачного трансфера, немного. Уже через 15 минут все билеты на ближайшие поезда до Москвы оказались раскуплены. ~Знакомая стюардесса по телефону подтвердила опасения: "Не вздумай соглашаться, у них нет ни такого количества автобусов, ни сотрудников, бери билет на поезд, а как вернешься — пиши заявление на компенсацию"~. Позднее она же рассказала, что жертвами "Ковра" стали и ее коллеги. После восьмичасового "перелета" из Самары в Москву их должны были заселить в отель — без десятичасового перерыва экипаж не имеет права выходить на следующий рейс. В итоге ожидание гостиницы растянулось на несколько часов, а все, что пилотам и стюардессам смогли предложить в аэропорту из еды — обеды, оставшиеся от пассажиров. Всего через час у выхода из аэропорта почти не осталось людей, но в ожидании вечернего поезда на Москву я еще не раз встречала "товарищей по несчастью" в центре Нижнего Новгорода. Кто-то дремал за столом в общепите, кто-то сидел на чемодане у торгового центра, поддерживая бодрость энергетиком. Самые быстрые успели занять места в зале ожидания вокзала и устроить лежбище из пледов, в уголке которых красовалось название авиакомпании — предприимчивые пассажиры "забыли" их сдать. Можно сказать, сувенир, который остался им на память о путешествии, занявшем двое суток вместо привычных полутора часов. Или компенсация морального ущерба.