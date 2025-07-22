Потеющих людей предупредили о более тщательных досмотрах в аэропортах

Потеющих людей предупредили о риске более тщательного досмотра в аэропортах. Об этом сообщает CNN.

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Как пишет источник, сильное потоотделение, особенно в интимных местах, может вызвать подозрение у служб безопасности воздушных гаваней. Сотрудник Администрации транспортной безопасности (TSA) США пояснил, что повышенная влажность тела иногда приводит к изменению плотности одежды. Из-за этого срабатывает сигнал на сканерах безопасности.

«В этом случае пассажиру может потребоваться дополнительный досмотр в той области, которая отобразилась в системе, чтобы убедиться в отсутствии угрозы», — пояснил собеседник издания.

Ранее в Австралии пассажирку с илеостомой вынудили раздеться на досмотре в аэропорту. Девушку отвели в отдельную комнату и велели ей снять штаны.