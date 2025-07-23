Турагент объяснил, что нужно сделать перед заселением в отель

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина рекомендовала изучить договор перед заселением в отель.

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В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что, если после размещения турист обнаруживает существенные недостатки оказанной услуги, он вправе предъявить требования в соответствии со ст. 29 закона «О защите прав потребителей».

«Это может быть устранение проблем, снижение стоимости проживания или полное расторжение договора с возмещением убытков», — сказала Адамушкина.

По словам специалиста, законодательство России предоставляет чёткие механизмы защиты, но граждане редко применяют их на практике из-за недостаточной осведомлённости.

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