В Госдуме дали совет по выбору стыковочных рейсов

Российским туристам на фоне постоянных ограничений в аэропортах не стоит брать короткие стыковки между рейсами. С таким предупреждением к пассажирам обратился зампред комитета Госдумы по развитию туризма Сергей Кривоносов.

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«Избегайте коротких стыковок — в условиях нестабильной ситуации разумно закладывать минимум 4-6 часов между рейсами», — посоветовал парламентарий.

Он также рекомендовал пассажирам внимательно подходить к выбору тарифов, отдавая предпочтение возвратным билетам. Отдельное внимание депутат уделил необходимости оформления страховых полисов, покрывающих риски задержек и отмен рейсов.

Кроме того, Сергей Кривоносов напомнил о правах пассажиров при сбоях в расписании вылетов. При опоздании рейса более чем на два часа авиакомпания обязана предоставить бесплатные напитки, а свыше четырех часов – горячее питание. В случае если ожидание следующего перелета превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, перевозчик должен обеспечить пассажиров гостиницей и трансфером.

«Все понесенные расходы можно компенсировать, если иметь соответствующие подтверждающие документы», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на то, что авиавласти РФ сообщили о нормализации ситуации в московских аэропортах после ограничений в выходные, пассажиры все еще сообщают о проблемах. Например, в Шереметьево путешественникам, чьи рейсы задерживаются, уже бесплатно раздают матрасы.