Как погоня за «лучшей ценой» может обернуться для туристов проблемами

В компании GlobalDMC – системе онлайн-бронирования туруслуг для турагентов – обратили внимание на тенденцию: туристы все чаще сравнивают цены российских поставщиков с иностранными сервисами и требуют тарифов «не хуже».

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«Турагентам порой непросто аргументированно объяснить своим клиентам рискованность бронирования на зарубежных площадках и связанные с этим риски», – рассказал «ТурДому» гендиректор GlobalDMC Али Микаилов.

Его компания разместила в своем тг-канале памятку для розничных партнеров, которая поможет объяснить туристам их риски. И приводит четыре аргумента.

Проблемы нередко всплывают, когда, например, необходимо внести изменение в бронирование или отменить его. Выясняется, что получить оперативную помощь невозможно из-за разницы в часовых поясах. Русскоязычная поддержка порой отсутствует, не исключено и что общаться придется только через чат-бот – линия для связи с оператором не предусмотрена. Если у заграничного сервиса нет представительства в РФ, счета в российском банке, то возврат денег в случае отказа от брони может сильно усложниться и затянуться. Неочевидны и перспективы судебных разбирательств с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции.

По мнению Тараса Кобищанова, руководителя «Русского Экспресса» – туроператора, которому также принадлежит туристический агрегатор Online express, неверна сама постановка вопроса о том, что «бронировать на иностранных площадках выгоднее». Ряд отечественных сервисов предлагают вполне конкурентные цены, регулярно отслеживают, чтобы тарифы были интересны клиентам, в том числе и в сравнении с заграничными онлайн-тревел-агентствами.

Тем менее у некоторых туристов есть веские причины обращаться именно к зарубежным площадкам. Эта тема обсуждалась в мае на Tourdom Camp. Речь шла о том, что клиентов интересуют отменяемые тарифы. Далеко не все туроператоры могут их предложить. Представители турбизнеса тогда пояснили, что это реально – например, через GDS (глобальные системы дистрибуции. – Ред.). Однако есть и сложности – например, внести изменения в такие бронирования приходится только путем аннуляции заявки и заведения новой по текущим ценам.

Некоторые туристы ставят также под сомнение надежность отечественных компаний – еще свежи в памяти банкротства туроператоров в 2014 и 2018–2021 годах.