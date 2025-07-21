Идеи для незапланированного отпуска

Не все работники хотят уходить в отпуск, и работодатели под разными предлогами принудительно отправляют их отдохнуть. Подготовили несколько вариантов того, как интересно и с пользой провести время вынужденного простоя в работе.

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Новое исследование, проведённое аналитиками hh.ru, вскрыло интересные, а порой и тревожные факты о том, как в Омской области работодатели относятся к отпуску своих сотрудников. Опрос показал, что 12 % работников в этом году решили не брать отпуск. 5 % из них только оформят документы, но фактически продолжат трудиться, а 7% и вовсе не планируют отдых.

Чаще всего такие настроения встречаются среди представителей сферы домашнего обслуживания (27 %) и автомобильного бизнеса (22 %). Интересно, что среди тех, кто всё же оформит отпуск, но не будет фактически отдыхать, выделяются сотрудники ресторанов и маркетологи (по 5 %).

Особое внимание привлекает то, что 21 % омских работников всё ещё не решили, пойдут они в отпуск в этом году или нет. Это может говорить о том, что многие чувствуют неопределённость на рынке труда. Кстати, недавно мы писали, что омичи всё чаще предпочитают уходить во фриланс и на удалённый формат работы. А люди, работающие в таком режиме, редко уходят в отпуск.

Отметим, что 7 % опрошенных столкнулись с ситуацией, когда работодатели принуждали их брать отпуск. Чаще всего это касалось ИТ-специалистов (30 %), водителей и логистов (22 %), а также работников гостиничного и туристического бизнеса (21 %). Работодатели используют различные методы, чтобы убедить сотрудников уйти в отпуск. Большинство из тех, кто столкнулся с таким давлением, рассказали, что их уговаривали и постоянно напоминали об отпусках (75 %). Более серьёзные подходы, такие как угроза лишения премии (5 %) или увольнения (3 %), встречались редко.

Если работодатель всё же настоял на том, чтобы вы взяли отпуск, посмотрите на это с позитивной стороны. Это время может быть отличной возможностью отдохнуть и набраться сил. Предлагаем несколько вариантов, как можно провести незапланированные каникулы.

Отправьтесь в путешествие. Короткое на несколько дней или длительное на всё время отпуска - тут выбирайте сами. Всё зависит от вашего финансового положения и настроения. Например, исследуйте новые города или страны, которые давно хотели посетить. Или сделайте короткую поездку на выходные по Омской области. Например, в Большереченский зоопарк, на озеро Эбейты, устройте сплав по Таре. Можно отправиться в ближайшие города: Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург.

Отдохните на природе. Проведите время на свежем воздухе: поход, рыбалка или просто наслаждение природой за пределами города. Организуйте пикник с семьёй или друзьями. Как это сделать, учитывая все моменты, мы писали совсем недавно.

Не забудьте о культурных мероприятиях. Посетите музеи, выставки или театры. Поучаствуйте в мастер-классах по искусству, кулинарии или рукоделию. Еженедельно по четвергам мы публикуем афишу, в которой собираем самые интересные события на выходные дни. По пятницам Маша Барная рассказывает, что интересного будет происходить в барах и ресторанах Омска.

Можно заняться спортом и активным отдыхом. Пройдите курс по йоге или танцам. Займитесь чем-то новым: покатайтесь на сапборде, скейтборде, возьмите урок по катанию на роликовых коньках и научитесь выполнять трюки на них или займитесь велоспортом.

Ещё никому не мешало саморазвитие, особенно, когда на него появилось больше времени. Запишитесь на короткие курсы или вебинары по интересующим вас темам. Начните изучать новый язык (сейчас популярно освоение китайского языка). Возможно есть то, чему вы давно хотели научиться, но не хватало времени. Незапланированный отпуск - это самый подходящий для этого момент.

Кто сказал, что домашний отдых скучный? Проведите время с семьёй, готовя вместе, например, имбирное печенье или горячий шоколад. Поиграйте в настольные игры, пересмотрите вместе любимые фильмы или найдите новинки, еженедельно появляющиеся в сети. Отложите гаджеты подальше и уделите время родным. Уделите время своему дому: сделайте уборку, освежите интерьер или займитесь садоводством. Если нет частного дома или дачи, то возле многоэтажек всегда есть клумбы с цветами или место под них. Копошение с землёй помогает уединиться и погрузиться в свои мысли - это своего рода медитация на свежем воздухе.

Посвятите часть отпуска себе. Побалуйте себя спа-процедурами, массажем или просто расслабьтесь с книгой и чашкой чая. Что можно почитать, предлагаем подсмотреть в наших рубриках "Читай Здесь" и #влюблённыевкниги. Недавно мы также опубликовали подборку книг по рекомендациям молодёжной аудитории. В конце концов, просто выспитесь, если домочадцы позволят это сделать.

Если совсем без дела и пользы для окружающих не можете прожить и дня, то займитесь волонтёрством. Проведите отпуск, помогая людям или животным в Омске. Поучаствуйте в экологических акциях или благотворительных мероприятиях. Независимо от того, какой путь вы выберете, главное - отдыхать и радоваться свободному времени.