Туристам рассказали, какую воду нужно пить в путешествиях

Жаркая погода создаёт идеальные условия для размножения бактерий в продуктах, а нарушение правил хранения и приготовления пищи может привести к серьёзным последствиям, предупредила в беседе с RT Анна Слатецкая, заведующая инфекционным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России.

«В летний период особенно внимательно нужно относиться к скоропортящимся продуктам. Молочные и кремовые десерты, такие как торты и пирожные, быстро портятся в жару. Мясные полуфабрикаты и колбасы становятся опасными после размораживания и повторной заморозки, а салаты с майонезом превращаются в рассадник бактерий, если оставить их при комнатной температуре», — отметила врач.

По её словам, морепродукты и рыба требуют строгого соблюдения условий хранения, так же, как и яйца.

«Даже арбузы и дыни, если хранить их разрезанными вне холодильника, создают угрозу. Отдельную опасность представляет уличная еда, например шаурма, где сложно проконтролировать качество ингредиентов и условия приготовления», — заявила специалист.

Особого внимания заслуживают домашние консервы и заготовки, подчеркнула Слатецкая.

«Во всех этих продуктах — среда, лишённая кислорода, в которой активно может размножаться возбудитель ботулизма и происходит накопление ботулотоксина. Данное отравление без своевременно оказанной специализированной помощи может привести к летальному исходу. Чтобы избежать такой ситуации, консервы необходимо вскрыть и прокипятить не менее 10—15 минут. Но для детей до года эти продукты категорически запрещены, так как даже небольшое количество токсина может привести к трагическим последствиям», — добавила собеседница RT.

Также она рассказала, что есть ряд признаков, при которых медлить нельзя.

«Если у ребёнка неукротимая рвота или диарея с примесью крови, сильная слабость, апатия или, наоборот, возбуждение, это повод для немедленного обращения к врачу. Профилактика начинается с простых правил. На пикниках обязательно мойте руки перед едой и после контакта с сырым мясом, храните продукты в холоде и не оставляйте готовую еду на солнце дольше двух часов», — посоветовала врач.

В путешествиях она порекомендовала пить только бутилированную или кипячёную воду, избегать льда, сырых овощей и фруктов, которые нельзя очистить.

«Горячую пищу лучше есть сразу после приготовления, а от уличной еды сомнительного качества лучше отказаться. В дорожную аптечку стоит положить растворы электролитов, жаропонижающее и антисептик для рук», — заключила инфекционист.

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