Отельер рассказал, как на самом деле ездят контентмейкеры и ведущие популярных шоу о туризме.

«Мы живём в эпоху визуального контента — всё должно быть красиво, ярко, эффектно. Особенно это касается трэвел-контента, который буквально заполонил социальные сети. Однако за глянцевой картинкой кроется тревожная тенденция: современные трэвел-блогеры, а также популярные телепередачи формируют у зрителей искажённое представление о настоящем туризме. Рассказываю, почему это не туризм, а лишь иллюзия», — Артур Бирсин, отельер, владелец отеля Yasmin Bodrum.

Как путешествуют блогеры на самом деле?

Многие блогеры, называющие себя путешественниками, на деле выступают как рекламные лица отелей и люксовых брендов. Они привыкли не платить ни за проживание, ни за обеды-ужины в ресторанах, ни даже за перелёты.

Останавливаются они исключительно в пятизвёздочных отелях, демонстрируют виллы с бассейнами, бесконечные завтраки на фоне океана и пишут под фото что-то вроде: «Лучший отдых — это быть собой на Бали!», не забывая параллельно упоминать названия отелей, ресторанов, туристических компаний.

Ради их красивой картинки сотрудники туристических представительств, менеджеры отелей выделяют всё самое лучшее. Поэтому на фото и видео в передачах и в соцсетях любая страна выглядит как рекламный макет.

Однако большинство людей, планирующих отпуск, выбирают туры эконом- или среднего класса, где всё иначе: меньше блеска, больше реальности. И вот тут-то возникает эффект «туристического несоответствия». Туристы, выбирая отель 3-4 звезды, приезжают и испытывают разочарование: ведь на фото у любимого блогера всё выглядело иначе. Там — идеальные пляжи, улыбающийся персонал, сверкающие номера. А в жизни — обычный отель с шумными детьми, очередью на завтрак и местами облупленным фасадом. Это не беда — это норма. Просто об этом никто не рассказывает.

Искажение реальности в телешоу о туризме

Вроде бы другой формат — телевизионный. Например, в «Орле и решке» обещают показать страну с двух сторон: с безлимитной картой и со $ 100 в кармане. Однако и здесь в действительности больше шоу, чем туризма. Всё выстроено под формат: быстро, ярко, максимально эффектно. Программа часто не даёт прочувствовать настоящий дух страны, её атмосферу, жизнь обычных людей. Это, скорее, развлекательный контент, чем туристический путеводитель.

Главная цель ТВ – увлечь зрителя, а не показать страну такой, какая она есть в реальности. Порой так и хочется задать простой вопрос: если вы живёте, к примеру, в Алма-Ате, Анталье или Дубае — узнаете ли вы свой город, когда его показывают в этих выпусках? Часто это набор «открыточных» локаций, которые местные обходят стороной, и написанный заранее сценарий. Ни погружения в культуру, ни бытовой правды. Всё ради картинки.

Что мы теряем?

Главная проблема в том, что настоящие путешествия перестают быть ценностью. Туризм превращается в соревнование красивых кадров и лайков. Люди всё чаще едут не «посмотреть», а «показать». Теряется сама суть — познание, эмоции, ощущение нового. Это подмена смыслов: вместо живого опыта мы получаем театральную постановку.

Настоящий туризм — это не всегда гламур. Это прогулка по рынку с местными, завтрак в кафе без рейтинга «Мишлен», автобус вместо такси, вечер с шумными соседями в гестхаусе. Это не хуже — это честнее. И, возможно, именно такие моменты запоминаются сильнее всего.

Можно наслаждаться красивыми видами и при этом не жить в пятизвёздочном отеле. Можно пробовать уличную еду и при этом выбирать проверенные места. Можно делать красивые фотографии и при этом не превращать путешествие в бесконечную фотосессию.

Как сейчас меняется индустрия туризма?

К счастью, сегодня появляется всё больше честных трэвел-блогеров, показывающих путешествия как есть. Они не боятся говорить о недостатках, делиться реальными расходами и показывать быт обычных людей. Их контент помогает формировать более здоровое отношение к поездкам и избавляет от навязанных стереотипов.

Технологический прогресс тоже работает на пользу настоящего туризма. Благодаря приложениям для путешественников, онлайн-картам и отзывам можно составить максимально точное представление о месте, не поддаваясь на глянцевые уловки. Социальные сети, которые когда-то способствовали искажению реальности, теперь помогают находить единомышленников и обмениваться честным опытом.

Меняется и сама индустрия туризма. Отели начинают предлагать не просто роскошные номера, а уникальный опыт проживания. Туроператоры разрабатывают программы, которые позволяют глубже погрузиться в культуру страны. Местные всё чаще становятся гидами, показывая свой город глазами тех, кто в нём живёт.

Спросите себя: «Зачем я путешествую?»

В конечном счёте каждый путешественник должен задать себе главный вопрос: зачем я путешествую? Если ради красивых фотографий для соцсетей — это тоже нормально, однако стоит быть честным с собой. Если ради новых впечатлений, знаний и эмоций — нужно быть готовым к тому, что настоящее путешествие потребует от нас выхода из зоны комфорта, но не обязательно отказа от удобств.

Важно помнить, что нет правильного или неправильного способа путешествовать. Есть только ваш способ, который должен приносить радость и обогащать внутренний мир. И пусть социальные сети остаются просто инструментом для обмена опытом, а не эталоном, с которым нужно сравнивать свою жизнь.

Возможно, именно сейчас мы стоим на пороге новой эры туризма, где главное — не картинка, а содержание, не количество лайков, а качество впечатлений, не показное потребление, а искреннее познание мира. И это даёт надежду на то, что настоящий туризм, основанный на уважении к культуре, людям и самим себе, обязательно победит.