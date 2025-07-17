Названы страны Европы, куда проще всего получить визу

Гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил НСН, что проще подавать на визу через Грецию и Кипр.

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Сегодня срок выдачи шенгенской визы может занимать до месяца, а оформлять документы лучше всего через туроператоров, которые имеют аккредитацию в консульствах Греции и Кипра, заявил НСН гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

После периода бурного роста спрос российских туристов на оформление туристических и деловых виз Евросоюза пошел на спад. Это связано с дефицитом мест для записи, длительными сроками рассмотрения документов и ужесточением требований к ним. В то же время спрос на визы США, напротив, за год вырос на 20–46%, пишет «Коммерсант». Арзуманов рассказал, почему спрос на визы падает.

«Это связано с сезоном. Сейчас ситуация такая, что шенгенские визы делаются достаточно долго. Если делать через туроператора, у России есть аккредитация только в консульствах двух стран - Греция и Кипр. И то они делают визу в среднем три недели. Через все остальные консульства туристам приходится делать визу самостоятельно, хоть с документами мы помогаем. В Болгарию побыстрее делать, но это не совсем шенген. Остальные европейские страны делают визы минимум месяц. Если вы сейчас захотите поехать в Италию или Францию, вы сможете сделать это только в середине сентября. А в середине сентября уже летний сезон идет на спад. Раньше виза делалась неделю-десять дней. Плюс понятно, что не всем туристам хочется самостоятельно оформлять, вылавливать очередь, визы не очень дешево стоят. Мультивизы практически не дают», — рассказал он.

По его словам, отпугивает от Европы туристов и длительный перелет.

«Шенгенская виза дается сегодня четко на длительность туристической поездки, что не так привлекательно для туристов. Раньше визы давали на год и даже больше. А греки давали вообще пятилетний шенген. Но на этом фоне не могу сказать, что спрос на европейское направление падает. Все равно люди ездят в Европу. Когда появятся прямые рейсы, количество туристов увеличится кратно. Добраться до Европы сегодня можно в среднем за 20 часов, не каждый турист на это идет», — добавил собеседник НСН.

Ранее Ассоциация туроператоров России назвала чаще всего одобрявшие шенген россиянам страны, напоминает НСН.