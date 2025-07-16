Квартира или отель: как снизить риски при выборе места жительства в отпуске

Пока лето в самом разгаре, миллионы россиян, как правило, выбирают отель или квартиру заочно, ориентируясь на их фотографии, описание и отзывы. Как минимизировать риски во время путешествия и избежать ошибок при аренде жилья — в материале MIR24.TV.

Помимо отелей и гостиниц, к услугам путешественников доступны посуточные квартиры, гостевые дома и коттеджы, поделенные на номера, а также базы отдыха и тому подобное. Первое, с чем необходимо определиться, — это состав отдыхающих. Проще говоря, с кем вы будете проводить свой отпуск.

«Необходимо обращать внимание на состав семьи и наличие домашних животных. Далеко не все отели готовы вас принять с питомцами. При этом не важно, сколько вы готовы заплатить за номера. Также небольшие номера отелей могут быть неудобны для семьи из трех-четырех человек. А если вы снимете двухкомнатные апартаменты в частном секторе, то взрослые могут разместиться в одной комнате, а дети — в другой. В таком случае 50 квадратных метров вам вполне хватит.

При выборе коттеджа в частном секторе необходимо учитывать локацию (как далеко ваши апартаменты находятся от моря и туристических мест) и обращать внимание, на какое количество отдыхающих действует цена объекта.

«Встречаются хитрые арендодатели, которые указывают цену апартамента, но добавляют при этом, что цена предусмотрена только для трех человек, а на каждого последующего полагается доплата. Обязательно учитывайте такие моменты, — советует Виноградов.

Важно, чтобы апартаменты сдавал собственник. Для брони жилья необходимо внести предоплату и определить точное количество дней проживания. Также обязательно изучите отзывы людей, которые уже останавливались в данных апартаментах. Они помогут вам сориентироваться и взвесить все плюсы и минусы вашего выбора. При этом привлекательные фотографии номеров в гостиницах и вариантах посуточного жилья могут не всегда соответствовать реальности.

При размещении в отеле собеседник MIR24.TV советует обращать внимание на наличие удобных сервисов.

«Естественно, это вопрос о завтраках, которые входят в цену. Если у вас будет необходимость подключиться к работе, обращайте внимание на доступ к Wi-Fi и наличие специальных зон. А если едете в такие места, где есть проблемы с доступом к морю (скажем, в Анапе, где купание пока запрещено), смотрите, чтобы при отелях были большие бассейны, — говорит Виноградов.

Директор Нижегородского центра научной экспертизы и вице-президент Нижегородской гильдии риелторов Татьяна Романчева уверена, что значительная часть отдыхающих предпочитает снимать квартиры «для большего удобства детей и себя.

При этом в гостиницах нет проблем с уборкой (действуют отраслевые стандарты, которые также относятся и к оснащению номера).

«В отелях отдыхающие получают завтрак, а если снимать квартиру, то готовить придется самим. Конечно, во всех городах есть отели совершенно разного уровня. При этом трехзвездочный отель может располагаться в самом центре города, а приемлемая квартира — далеко не в центре. В центре они будут достаточно дорогими. Советую учитывать логистику и выбирать то, что подходит лично вам.

Суммируя сказанное выше, можно сделать вывод: если ваша поездка является короткой, то квартира будет допустимым вариантом, а если запланирован продолжительный отдых, предпочтительнее станет гостиница или апартаменты с управлением. Выбор всегда остается за вами.