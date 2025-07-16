«Аэрофлот» предложил туристам скидки на зимние перелеты к морю и снежным вершинам

«Аэрофлот» объявил однодневную распродажу: перевозчик обещает скидки до 50% для всех прямых внутренних и международных рейсов по тарифам «лайт» и «оптимум». Купить билеты нужно сегодня, а лететь – с 10 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года включительно.

© tourdom.ru

Мы проверили популярные туристические направления: билеты со скидками есть, но их нужно «вылавливать», подбирая даты. Так, грядущей зимой можно выгодно слетать из Москвы на теплое море. Например, перелет на Пхукет в начале декабря подешевел на 30%: сегодня можно купить round trip за 58,4 тыс. руб. без багажа (за него придется доплатить 11 тыс.). Есть предложение дешевле: Etihad Airlines готова отвезти за 53,6 тыс. руб. (тоже только с ручной кладью), но лететь придется с пересадками, а потому в 2 раза дольше.

Самые дешевые билеты на Бали (туда и обратно) на начало декабря стоят на четверть меньше, чем вчера, – 72,5 тыс. руб. против 98 тыс. Слетать в Дубай в феврале можно с 28%-ной скидкой: нашли вариант за 37 ты. руб. (за багаж еще 6,5 тыс.)

Есть выгодные предложения и по другим пляжным направлениям. Во второй половине января перелет «Аэрофлотом» на Сейшелы и обратно обойдется в 56 тыс. руб. (плюс 9,5 тыс. за багаж), в Варадеро – 59,8 тыс. (и 18 тыс. за багаж), на Мальдивы – 64,2 тыс. (75 тыс. с багажом). У других перевозчиков получается дороже, даже если лететь с пересадками.

Есть возможность сэкономить на дороге и у любителей покататься на горных лыжах. На новогодние праздники по наиболее популярным направлениям мы билетов с дисконтом не нашли, а вот сразу после каникул round trip из Москвы в Сочи стоит 9,2 тыс. (еще 4,3 тыс. за багаж), что на 28% дешевле аналогичного вчерашнего предложения. В Минводы, куда летят отправляющиеся кататься на Архыз, Домбай и Эльбрус, скидка в это же время составляет 26% – сегодня билеты туда-обратно продаются за 9,6 тыс., если лететь налегке и за 13,6 тыс. с багажом.

Судя по отзывам в соцсетях, количество желающих купить билеты по выгодной цене очень высоко. Порой сайт не выдерживает нагрузок: «Вообще не открывается. Типа скидки есть, но мы вам их не покажем». Как всегда, угодить каждому не удалось – много претензий к действующим в рамках акции ценам и количеству билетов: «Заранее посмотрела на нужный рейс – сегодня ничего не поменялось». «Позвонила на горячую линию, сказали, что все выкуплено. Что за акция?» – возмущаются туристы в чате авиакомпании.

Ранее TourDom.ru писал, что июльская распродажа авиакомпании «Победа» туристов разочаровала.

