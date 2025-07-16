Отпуск стал роскошью: россияне ищут новые пути для отдыха

Путешествия, которые ещё недавно были обыденной частью жизни, сегодня для многих превращаются в недоступную роскошь. За границу всё чаще выезжают только обеспеченные люди, а остальным приходится искать более доступные варианты отдыха.

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С начала 2020-х годов ситуация на туристическом рынке России сильно изменилась. Политические и экономические события, а также пандемия COVID-19 заметно повлияли на доступность зарубежных поездок. Если раньше россияне могли легко путешествовать по Европе и Азии с минимальными расходами на визы и билеты, то теперь поездки за границу стали значительно дороже.

Стоимость перелётов выросла, а дешёвые туры остались в прошлом. Закрытие популярных направлений, таких как Египет, страны ЕС и США, заставило россиян искать новые маршруты для отдыха. Главными факторами удорожания стали экономические санкции, рост цен на топливо и ослабление рубля. Эти изменения затронули как международный, так и внутренний туризм. При этом падение курса рубля сделало поездки в Россию более выгодными для иностранцев, что поддержало развитие внутреннего туризма.

Сложности с логистикой также сыграли свою роль: проблемы с поставками запчастей для самолётов, изменение маршрутов, сокращение числа авиакомпаний и санкционные ограничения вызвали задержки и рост цен. Особенно заметными стали последствия прекращения прямых перелётов с некоторыми странами.

На туристическом рынке наметилась поляризация: путешествия становятся доступнее для состоятельных людей, тогда как для широких масс заграничные поездки практически недосягаемы. Повышение цен на авиабилеты, ограничение безвизового въезда и сокращение туристических потоков сделали отдых за границей уделом тех, кто готов покрывать серьёзные расходы.

При этом внутренний туризм в России переживает настоящий подъём. Всё больше людей выбирают отдых на Черноморском побережье, в горах, на озёрах и в культурных центрах страны. Популярностью пользуются Алтай, Карелия, Крым, Краснодарский край и Дагестан. Меняются и предпочтения: массовые туры уступают место индивидуальным поездкам и небольшим группам, растёт интерес к экологическому и активному отдыху, велопоходам, экотуризму, экстремальным путешествиям, агротуризму и авторским маршрутам.

Наибольшее подорожание произошло в сегменте премиального отдыха и дальних направлений — например, на Мальдивы, Сейшелы, в США, Австралию, ЮАР или на Кубу. Теперь при планировании поездки основное внимание уделяется стоимости билетов, числу пересадок и вопросам проживания между рейсами. Найти удобные стыковки стало гораздо сложнее, а сами билеты заметно подорожали. Дополнительную нагрузку на бюджет создают и визовые расходы.

Особенно это ощутимо при поездках в Европу. Ранее жители, например, Северо-Запада могли добраться туда через Финляндию или страны Балтии, а сейчас приходится лететь через транзитные страны — Турцию, Казахстан, Армению, Грузию или Азербайджан, что удлиняет и удорожает путешествие. Несмотря на эти изменения, россияне не отказываются от отдыха, всё чаще выбирая внутренние и более доступные направления, что позволяет туризму в стране сохранять активное развитие.

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