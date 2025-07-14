Турагенты рекомендуют путешественникам не экономить время на стыковках

Лето 2025 года оказалось богатым на всякие форс-мажоры, выливающиеся в массовые отмены авиарейсов и сбои в расписании. Как результат, туристы, выбравшие сложный маршрут, рискуют опоздать на стыковки.

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Мы спросили у участников тг-чата для профессионалов туризма «Курилка 2.0», какую длительность пересадки в рамках международного маршрута сейчас лучше выбирать, чтобы свести к минимуму риск пропустить свой рейс.

Каждый пятый считает, что на это достаточно 2–3 часов. Около половины ответивших на вопрос предлагают от 3 до 6 часов. Некоторые турагенты уверены, что и этого мало:

«Меньше 6 часов не брала бы. Даже в том случае, когда не надо менять аэропорт, – отмечает руководитель организации Timeless Trip, участник редколлегии “ТурДома” Юлия Фролова. – Если лететь одной авиакомпаний с пересадкой в одном порту, где туристы уже были, то можно пробовать 4 часа. Но тогда нужно знать и использовать все варианты ускорения. Есть такие, в которых может и 6 часов неожиданно оказаться недостаточно. В Дели, например, если не осознавать расстояние до гейта, можно и не успеть».

А каждый третий предлагает: если есть возможность выйти в город (как, например, в Шардже или Стамбуле), воспользоваться этим и отправиться дальше через сутки.

Тем не менее туристы часто не хотят тратить много времени на пересадку и закладывают на нее от 1 до 3 часов. Конечно, если весь перелет запланирован единым бронированием у одной компании, серьезных последствий можно не опасаться: как правило, перевозчик пересаживает пассажиров на ближайший рейс. Но бывает, что самолет по нужному вам направлению летает всего раз в сутки, а то и в несколько дней. В такую ситуацию, например, попали путешественники, на прошлой неделе отправившиеся по странам Юго-Восточной Азии: из Москвы планировали прилететь в Абу-Даби и через 2 часа вылететь в Сингапур. Но перевозчик по техническим причинам задержал вылет из Шереметьево на 3,5 часа. И туристы на стыковку опоздали. Другим пришлось сократить отдых на Мальдивах, так как они опоздали на стыковку в Шардже и улетели в Мале лишь через сутки.

А бывает, что авиакомпания, задержав или отменив рейсы, оставляет туристов один на один с возникшими проблемами:

«Turkish Airlines о снятии рейса не предупреждала, не размещала, не пересаживала. Предложила самим искать ближайшие вылеты или аннулировать остатки маршрута», – говорит Вера Волегова, директор пермской компании «Креа-Тур».

И отмечает, что проблемы с пересадками могут возникнуть не только за границей:

«Сейчас сложная ситуация и внутри страны. Регионы часто не могут стыковать вылет за рубежи обратно одной авиакомпанией (кроме “Аэрофлота”): например, в Москву рейсы часто задерживают или вообще закрывают».

Ранее TourDom.ru писал, что самолет flydubai вторые сутки не может вылететь в ОАЭ из Казани.