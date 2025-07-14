Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов

Крупнейшая авиакомпания России — «Аэрофлот» — запустила распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале национального перевозчика.

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Акция продлится только один день — 16 июля. Улететь по выбранным направлениям можно с 10 ноября 2025-го по 28 марта 2026 года. Уточняется, что скидки будут достигать 50 процентов.

Распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса для всех прямых внутренних и международных рейсов по тарифам «Лайт» и «Оптимум».

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