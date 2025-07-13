Психолог Мария Попова дала совет, как правильно организовать отпуск

Нижегородцы начали возвращаться домой из отпусков. Однако многие признаются, что недели и даже и двух так и не хватило, чтобы полноценно отдохнуть. Сколько ни уходи в отпуск, а отдохнувшим и полным сил себя не чувствуешь. Приходится как-то вливаться в рутину вопреки вернувшейся усталости. Каким же должен быть отпуск, чтобы отдохнуть по-настоящему? Что вообще можно считать настоящим отдыхом? Об этом мы разговариваем с психологом Марией Поповой. Подготовка к поездке – Что вообще такое отдых для нашей психики и для нашего организма? Правда ли, что отдых – это всегда про избавление от усталости? – У нас есть два режима работы мозга. Первое называется пассивным режимом, или сетью состояния покоя. Пассивный режим – это прогулки, наблюдение за большими открытыми пространствами, мечтания, блуждания, рисование. Всё, что связано с общением с природой, с искусством, всё расслабленное и, самое главное, расфокусированное. В мозгу нет задачи «Я должен сейчас что-то сделать и выдать результат». А главное – нет многозадачности. То есть ты гуляешь, свободно перемещаешься, не фокусируешься. – А второй режим? – Второй называется активный режим, или активная сеть. Это наш режим работы при выполнении задач, когда ты погружён в операции, тебе нужно выдать результат. На этот режим идёт двойная нагрузка, когда мы одновременно переключаемся с задачи на задачу. Именно такой режим работы очень быстро утомляет, и у человека идёт расфокусировка внимания. У него ухудшаются восприятие, передача и, главное, запоминание информации. И нервное истощение при таком активном режиме как раз быстрее наступает.– Как понять, что ты действительно устал и пора взять перерыв? – Зачастую когда мы начинаем тупить и сидим в паузе от работы, первая мысль – это поскроллить ленту. А там же тоже внимание очень сильно задействуется, тем более клиповое. У человека начинает смываться фоновый режим работы, восприятия информации. И вот чем больше этих шумов в виде «туплю, сижу, ленту смотрю», тем меньше концентрация. Мозг не расслабляется, и усталость не уходит. – А если таких выпаданий на работе много и они постоянны, можно ли говорить об абсолютной усталости? – Чем больше таких выпадений внутри рабочего дня, тем больше это сигнал переутомления. Мозг как бы сигнализирует, что ему нужно принудительно отключиться от перезагрузки, он просит таким образом отдыха. Скроллинг ленты или смена активности тут не работает. На самом деле это не отдых, потому что многозадачность – это самый сложный режим. Нам хочется себя простимулировать новыми задачами, но по факту мы блокируем таким образом память и ослабляем способность к обучению. И происходит перегрузка, снижается контраст в восприятии данных и приёме информации, ухудшается память. Когнитивная перегрузка переживается как состояние апатии, тупежа. Когда перед тобой разложены все папки, нерешённые задачи, а у тебя возникает прокрастинация. Это сигнал об усталости номер один. Поставили на паузу – Многие ругают себя за прокрастинацию, считая это проявлением лени и нежелания что-либо делать. На самом деле это от усталости? – А это тоже сигнал. Он может сигналить о двух вещах. Первое – это то, что человек в многозадачном режиме просто истощился, и ему, как машине, не хватает топлива и бензина. Тут жми ни жми на газ, всё равно будет тормоз. По сути дела, когда человек попадает в эту апатию, у него снижается мотивация к действию. – А есть ли сигнал об усталости, не связанный с апатией и торможением? – Самый главный признак наступающего истощения – это раздражительность. Если человек до этого в целом справлялся со своими чувствами, то тут начинает срываться на секретаршу, грубить коллегам, вечером его всё бесит дома. Ему не хочется ни с кем разговаривать, хотя в целом он коммуникабельный. Это всё попытка залезть в раковину и оттуда отстреливаться. Это сигналы того, что мозг не успевает обрабатывать информацию и нужен отдых. – Как тогда отдыхать? В перерывах на работе и во время отпуска? – Необходимо намеренное снижение фоновых раздражителей. Нужны тишина, одиночество, монотонность, монотонная уборка, любые активности, где нужно сконцентрироваться умеренно, доделать до конца и где сами операции не требуют продолжительного, постоянного включения.– Получается, утверждение, что лучший отдых – это смена деятельности, справедливо? – Нужно переключаться не на другую активную деятельность, а на другой вид мышления, на другой вид работы мозга. Включить пассивный режим работы, когда ты ориентирован на процесс, а не на результат. И когда у тебя нет такого постоянного контроля извне, это тоже важный момент. Если нас кто-то контролирует постоянно, это очень истощает. А тут ты на самоконтроле. Пошёл, пособирал пазлы, расслабился, захотел – бросил пазлы, пошёл погулял. Нужна смена мышления на всё, что связано с непроизвольным, созерцательным способом проводить время. А уж у кого какой он, это каждый себе ищет сам. Кому-то очень нравится работать в огороде, например. – Зачастую когда люди едут в отпуск, они ходят по многочисленным экскурсиям, заводят новые знакомства. Помогает ли такой подход правильно отдыхать? – Это тоже нагрузка и перегрузка, только не когнитивная, а сенсорная. После такого отпуска человек может приехать счастливый и воодушевлённый, но с точки зрения работы мозга – истощённый, потому что кругом было большое количество новых стимулов, которые ему нужно обрабатывать. Снова идёт процесс перегрузки. Здесь очень важно сочетание отдыха созерцательного и активного, связанного с новизной. Упали без сил – Как же их правильно сочетать? – Есть два вида переутомления. Первый вид переутомления связан с перегрузкой нервной системы. Когда человеку приходится очень много принимать на вход сигналов, обрабатывать, кодировать и выдавать вовне решение, идею, активность, коммуникацию. Это самый простой вид, он как раз лечится отпуском с хорошим сочетанием пассивного и активного режима работы мозга. Баланс такой – 60 процентов нового, 40 процентов на переваривание. Не надо ставить по пять экскурсий подряд. Ты будешь счастливый и усталый, но через три дня у тебя снова начнётся раздражительность, выпадение и тупёж. А второй вид переутомления – более глубинный и экзистенциальный. Он возникает, когда человек делает не то, что ему нравится, не в том месте, где реально хотел бы делать, и т.д. У него истощаются смыслы его деятельности, смыслы работы. Когда человеку интересны его задачи, он может выдержать любые дела, потому что знает зачем. А когда человеку дают не свойственные и не интересные ему задачи, он устанет через три дня. И если он постоянно работает с такими задачами, то будет уставшим постоянно. И тогда отдых в виде отпуска ему, как горчичник – не поможет совершенно. – Как же тогда бороться с апатией в этом случае? – При такой усталости механизм её возникновения связан с тем, что затронуты глубинные ценности человека. Он не видит себя здесь, себя не воплощает. Например, у него конфликт с начальником. А может быть разочарование, например, в компании. Или, например, он хотел стать актёром, а занимается какой-нибудь работой в офисе. И тогда смысл отдыха вообще в другом. Человеку важно осознать, какие из его потребностей, связанных с его ценностями, не удовлетворяются. И тогда получается, что он себе задаёт ещё вопрос: что в том, как я работаю и какую работу я выбрал, способ моей работы помогает или мешает мне реализовать то, в чём я нуждаюсь? Потому что его усталость не от истощения нервной системы, это экзистенциальная усталость от того, что ты живёшь не свою жизнь. И ты можешь отдыхать постоянно, съездить пять раз в Эмираты, но ты приедешь, попадёшь в смысловую пустоту и снова будешь усталым. Поэтому важно различать эти два типа усталости, и тогда рекомендации по отдыху будут разные. И отдохнуть тогда действительно удастся. Ранее на сайте Pravda-nn.ru рассказывалось, зачем брать в путешествие полис ОМС.