Как облегчить дискомфорт, если заложило уши в самолете

Заложенные уши в самолете — это неприятное, но, к сожалению, довольно распространенное явление. Перепады давления во время взлета и посадки могут вызывать дискомфорт и даже боль. Но не стоит отчаиваться. Существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут справиться с этой проблемой и насладиться полетом.

Метод «Зевок и глоток»

Зевайте! Зевание помогает открыть евстахиеву трубу, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой, и выровнять давление.

Глотайте! Глотательные движения также способствуют открытию евстахиевой трубы. Попробуйте пить небольшими глотками воду, сок или чай.

Жуйте! Жевательная резинка или леденцы отлично стимулируют слюноотделение и, соответственно, глотание.

Маневр Вальсальвы: «Выдох с зажатым носом»

Сделайте глубокий вдох.

Зажмите нос пальцами.

Закройте рот.

Попытайтесь выдохнуть, как будто вы сморкаетесь. Вы должны почувствовать легкое давление в ушах.

Будьте осторожны и не переусердствуйте, чтобы не повредить барабанные перепонки.

Маневр Тойби: «Глоток с зажатым носом»

Зажмите нос пальцами.

Закройте рот.

Попытайтесь сделать глоток.

Специальные беруши для полетов

Существуют специальные беруши, которые регулируют давление в ушах во время полета. Их можно приобрести в аптеках или магазинах для путешественников.

Для самых маленьких пассажиров

Кормление грудью или из бутылочки — во время взлета и посадки давайте ребенку грудь или бутылочку. Глотательные движения помогут выровнять давление в ушах.

Соска — если ребенок не голоден, предложите ему соску.

Если у вас насморк или простуда

Перед полетом используйте сосудосуживающие капли для носа. Они помогут уменьшить отек слизистой оболочки и облегчить открытие евстахиевой трубы.

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас серьезная простуда или инфекция уха. Возможно, вам придется отложить полет.

Важно помнить