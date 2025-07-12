Как облегчить дискомфорт, если заложило уши в самолете

Если заложило уши в самолете: как облегчить дискомфорт во время полета
Заложенные уши в самолете — это неприятное, но, к сожалению, довольно распространенное явление. Перепады давления во время взлета и посадки могут вызывать дискомфорт и даже боль. Но не стоит отчаиваться. Существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут справиться с этой проблемой и насладиться полетом.
Метод «Зевок и глоток»
- Зевайте! Зевание помогает открыть евстахиеву трубу, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой, и выровнять давление.
- Глотайте! Глотательные движения также способствуют открытию евстахиевой трубы. Попробуйте пить небольшими глотками воду, сок или чай.
- Жуйте! Жевательная резинка или леденцы отлично стимулируют слюноотделение и, соответственно, глотание.
Маневр Вальсальвы: «Выдох с зажатым носом»
- Сделайте глубокий вдох.
- Зажмите нос пальцами.
- Закройте рот.
- Попытайтесь выдохнуть, как будто вы сморкаетесь. Вы должны почувствовать легкое давление в ушах.
- Будьте осторожны и не переусердствуйте, чтобы не повредить барабанные перепонки.
Маневр Тойби: «Глоток с зажатым носом»
- Зажмите нос пальцами.
- Закройте рот.
- Попытайтесь сделать глоток.
Специальные беруши для полетов
Существуют специальные беруши, которые регулируют давление в ушах во время полета. Их можно приобрести в аптеках или магазинах для путешественников.
Для самых маленьких пассажиров
- Кормление грудью или из бутылочки — во время взлета и посадки давайте ребенку грудь или бутылочку. Глотательные движения помогут выровнять давление в ушах.
- Соска — если ребенок не голоден, предложите ему соску.
Если у вас насморк или простуда
- Перед полетом используйте сосудосуживающие капли для носа. Они помогут уменьшить отек слизистой оболочки и облегчить открытие евстахиевой трубы.
- Проконсультируйтесь с врачом, если у вас серьезная простуда или инфекция уха. Возможно, вам придется отложить полет.
Важно помнить
- Если у вас часто закладывает уши в самолете, проконсультируйтесь с врачом.
- Не паникуйте! В большинстве случаев заложенность ушей проходит самостоятельно через несколько минут после взлета или посадки.
- Если боль в ушах сильная и не проходит, обратитесь к врачу.