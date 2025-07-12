Если заложило уши в самолете: как облегчить дискомфорт во время полета

WomanHit.ru

Заложенные уши в самолете — это неприятное, но, к сожалению, довольно распространенное явление. Перепады давления во время взлета и посадки могут вызывать дискомфорт и даже боль. Но не стоит отчаиваться. Существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут справиться с этой проблемой и насладиться полетом.

Как облегчить дискомфорт, если заложило уши в самолете
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Метод «Зевок и глоток»

  • Зевайте! Зевание помогает открыть евстахиеву трубу, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой, и выровнять давление.
  • Глотайте! Глотательные движения также способствуют открытию евстахиевой трубы. Попробуйте пить небольшими глотками воду, сок или чай.
  • Жуйте! Жевательная резинка или леденцы отлично стимулируют слюноотделение и, соответственно, глотание.

Маневр Вальсальвы: «Выдох с зажатым носом»

  • Сделайте глубокий вдох.
  • Зажмите нос пальцами.
  • Закройте рот.
  • Попытайтесь выдохнуть, как будто вы сморкаетесь. Вы должны почувствовать легкое давление в ушах.
  • Будьте осторожны и не переусердствуйте, чтобы не повредить барабанные перепонки.

Маневр Тойби: «Глоток с зажатым носом»

  • Зажмите нос пальцами.
  • Закройте рот.
  • Попытайтесь сделать глоток.

Специальные беруши для полетов

Существуют специальные беруши, которые регулируют давление в ушах во время полета. Их можно приобрести в аптеках или магазинах для путешественников.

Для самых маленьких пассажиров

  • Кормление грудью или из бутылочки — во время взлета и посадки давайте ребенку грудь или бутылочку. Глотательные движения помогут выровнять давление в ушах.
  • Соска — если ребенок не голоден, предложите ему соску.

Если у вас насморк или простуда

  • Перед полетом используйте сосудосуживающие капли для носа. Они помогут уменьшить отек слизистой оболочки и облегчить открытие евстахиевой трубы.
  • Проконсультируйтесь с врачом, если у вас серьезная простуда или инфекция уха. Возможно, вам придется отложить полет.

Важно помнить

  • Если у вас часто закладывает уши в самолете, проконсультируйтесь с врачом.
  • Не паникуйте! В большинстве случаев заложенность ушей проходит самостоятельно через несколько минут после взлета или посадки.
  • Если боль в ушах сильная и не проходит, обратитесь к врачу.