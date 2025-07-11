Топ-5 советов от стюардессы, как подготовиться к долгому перелету

Длительный перелет — это всегда испытание даже для бывалых. Заложенные уши, отечные лодыжки и лицо, ноющая спина, обезвоживание, головная боль — все это порой мешает начать отпуск в хорошем настроении. Стюардесса Наталья Филонова дала научно обоснованные (и проверенные личной практикой) советы, которые помогут легче перенести многочасовое заточение в самолете.

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Обувь и одежда — как для дома

Оставьте узкие джинсы, каблуки и жесткие пояса в чемодане. В полете лучше всего себя ведут мягкие трикотажные штаны, футболка и толстовка с капюшоном. Обувь — на плоской подошве и без жесткого задника.

«Важно, чтобы ничего не пережимало — иначе повышается риск тромбоза. В самолете ноги отекают даже у абсолютно здоровых людей. Поэтому сменные носки, желательно компрессионные, — отличная идея», — утверждает стюардесса.

А если у вас есть любимая увлажняющая маска — возьмите ее с собой, отлично поможет от отеков лица.

Пейте воду, а не кофе — и делайте это еще до взлета

Воздух в салоне самолета суше, чем в иной пустыне: влажность может падать до 10–15%. Это быстро приводит к обезвоживанию, особенно если вы начинаете день с крепкого кофе.

«За пару часов до рейса начните пить чистую воду — по стакану в час. Во время полета делайте то же самое, ориентируясь на то, чтобы выпить примерно 1,5 литра за 10 часов. А вот кофе и алкоголь лучше исключить: они дополнительно обезвоживают и могут провоцировать головную боль», — говорит эксперт.

Двигайтесь каждые пару часов

Ноги в положении сидя хуже снабжаются кровью. Чтобы не заработать отеки и не повышать риск тромбоза глубоких вен, каждые пару часов вставайте и пройдитесь по салону. Если вы стесняетесь вставать, делайте круговые движения ступнями, перекатывайтесь с пятки на носок, напрягайте и расслабляйте икроножные мышцы — все это улучшает отток венозной крови.

Не забывайте про поясничную подушку и растяжку

Спинка кресла в самолете редко поддерживает поясницу как надо. Сверните плед валиком или возьмите с собой надувную подушку — и подложите под поясницу. Так спина будет меньше уставать. Время от времени делайте легкие наклоны вперед, вращения плечами и шеи. Даже небольшая растяжка помогает снять напряжение и избежать прострелов после посадки.

Не переедайте перед полетом и берите с собой еду

Тяжелая, жирная пища в аэропорту в сочетании со снижением давления в салоне приводит к появлению метеоризма. Лучше поесть за пару часов до рейса, в идеале что-то легкое — овощи, нежирное мясо, сложные углеводы. На борт берите перекусы: орехи, яблоко, батончик без сахара или бутерброд с цельнозерновым хлебом.

Самолетная еда часто пересолена, поскольку на высоте рецепторы работают гораздо хуже, чем на земле, и обработана консервантами, чтобы она гарантированно не испортилась — а это лишняя нагрузка на организм. И, конечно, захватите беруши, маску для сна и небольшой спрей для лица. Сон и комфорт — лучшие союзники в перелете.