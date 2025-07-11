Турэксперт рассказал об особенностях путешествий с питомцами

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей рассказал об особенностях путешествий с домашними питомцами.

«На сайтах объектов размещения есть специальные номера или услуги для путешествий с питомцами. Основная масса принимает собак или кошек определённого размера и веса. Если владелец привезёт с собой достаточно большую собаку, например кавказскую овчарку, то это может быть не совсем удобно по санитарным нормам», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, случаи с пауками, змеями и другими экзотическими питомцами обсуждаются с каждым объектом размещения в индивидуальном порядке.

Как отметил Маковей, возможная порча мебели или ковролина в номере заранее обговаривается с владельцем.

«В объектах обычно есть тарификация за порчу имущества, и владельцу придётся компенсировать ущерб, нанесённый питомцем или им самим», — сказал эксперт.

Он добавил, что это давно отработанный механизм.

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