Как улететь в путешествие за границу без проблем с таможней

У туристов, отправляющихся за границу, часто возникают вопросы по поводу таможни: какое имущество нужно декларировать? Из-за неосведомленности высок риск получить административный протокол и лишиться части вещей. Что подлежит декларации, как это сделать и обязательно ли готовить документы заранее, «Вечерней Москве» рассказали в Федеральной таможенной службе РФ.

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Какие вещи нужно декларировать

Таможенное законодательство четко определяет, какие вещи, деньги и товары подлежат обязательному декларированию при пересечении границы.

Например, наличные деньги нужно декларировать, если их сумма превышает 10 тысяч долларов (или их эквивалент в другой валюте). Если же вы перевозите через границу более 100 тысяч долларов наличными, то вам потребуются документы, подтверждающие происхождение этих средств. Например, выписка из банка.

Стоит учесть, что с марта 2022 года в России действует запрет на вывоз из страны более 10 тысяч долларов в иностранной валюте. На российские рубли этот запрет не распространяется. А деньги на банковских картах декларировать не нужно.

Что касается одежды, техники, мебели и других вещей: необходимость в получении декларации зависит от способа пересечения границы. Так, при авиаперелетах не нужно декларировать вещи, которые весят менее 50 килограммов и стоят менее 10 тысяч евро.

Если вы пересекаете границу пешком, на железнодорожном, морском или автомобильном транспорте, то вы можете не декларировать вещи, если их вес не превышает 25 килограммов, а стоимость — 500 евро.

Без деклараций через границу можно перевезти до трех литров любого алкоголя. Если его объем составляет от трех до пяти литров, то его придется задекларировать. Перевозить через границу более пяти литров алкоголя запрещено.

Также существуют правила декларации табачных изделий. Без декларации через границу можно перевезти до 200 сигарет, 50 сигар, 250 граммов табака или 200 стиков для систем нагревания табака.

Можно ли распределить имущество между семьей

Если вы пересекаете границу вместе с семьей, то имущество можно распределить между родственниками. Это позволит вам не платить таможенную пошлину и избежать необходимости декларации, если количество вещей превышает допустимую норму.

Для этого нужно просто пояснить таможенникам, что перевозимые через границу вещи принадлежат разным членам семьи. Чтобы избежать недопонимания и случайно не получить штраф, лучше пройти через красный коридор — зону, где пассажиров детально досматривают и проверяют их имущество.

Как перевозить госнаграды и раритетные вещи

Вывозить госнаграды за границу могут только их первоначальные владельцы при наличии удостоверений к ним. Родственники или люди, у которых хранятся награды, могут вывозить их на выставки, но для этого потребуется специальное разрешение Росохранкультуры РФ. При этом в обоих случаях награды подлежат декларации.

Важно учитывать, что не все медали являются госнаградами. Так, к ним не относятся юбилейные медали («50, 55, 60, 65 лет Победы» или «В память 850-летия Москвы»), а также награды, которые учреждаются федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, общественными и религиозными объединениями (например, знак отличия «Шахтерская слава» от Минэнерго).

Немало вопросов возникает при провозе через границу имущества, стоимость которого вам неизвестна. Например, дорогие часы, доставшиеся вам по наследству, или музейный экспонат. Некоторые из этих вещей и вовсе могут считаться культурной ценностью и подлежать обязательной декларации.

Если вы не уверены в стоимости или «раритетности» вашей вещи, стоит заранее показать ее оценщику или отправить на экспертизу в Министерство культуры.

Что нужно декларировать обязательно

Помимо госнаград и культурных ценностей есть и другое имущество, которое нужно декларировать, вне зависимости от его количества, веса или стоимости. К таким вещам относятся:

драгоценные металлы и камни (изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальные янтарные образования);

животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также полученная из них продукция;

наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств — по медицинским показаниям и при наличии соответствующих документов;

радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства гражданского (мирного) назначения;

технические средства, имеющие функции шифрования.

Как перевозить дорогие, но старые вещи

Если вы перевозите через границу дорогостоящую вещь, которой уже давно пользуетесь, декларировать ее необязательно, будь-то фотоаппаратура, ноутбук, музыкальный инструмент или драгоценное украшение. Важно отметить, что беспошлинно можно перевозить каждую из этих вещей лишь в одном экземпляре. То есть если вы единолично повезете через границу два ноутбука, то один из них придется задекларировать. Также без документов можно провезти до двух смартфонов.

Но есть нюанс. Вывезти дорогостоящую технику из России без документов легко, а вот при обратном въезде у таможенников могут возникнуть вопросы. Поэтому, чтобы избежать недопониманий, можно бесплатно задекларировать свой, например, ноутбук.

Нужно ли декларировать купленные за границей вещи

При покупке за границей дорогостоящей вещи (техники, драгоценных украшений, люксовой одежды) обязательно сохраняйте чеки. Так вы сможете доказать таможенникам, что приобрели это законно и стоимость вещей не превышает 10 тысяч долларов.

Если чеки не сохранились, но вы оплачивали товары картой, то можно показать работникам таможни историю операций в приложении банка. Если же ни того ни другого у вас нет, то доказать стоимость товара можно через интернет-каталоги и сайты магазинов, где продаются аналогичные товары.

Чего вообще нельзя перевозить через границу

Некоторые вещи категорически запрещено перевозить через российскую границу. Даже не стоит пытаться их декларировать. К таким вещам относятся:

наркотики и психотропы;

оружие и боеприпасы, включая травматическое, газовое, холодное оружие и электрошокеры (исключение — спортивное оружие, но для него нужны спецразрешение МВД и декларация);

взрывчатые вещества, включая пиротехнику, порох и даже сувенирные гранаты;

токсичные и радиоактивные материалы, например ртуть, цианиды и зараженные предметы;

поддельные деньги и ценные бумаги;

порнография с несовершеннолетними (за одно ее хранение предусмотрена уголовная ответственность);

экстремистские материалы (книги, фильмы, вещи с символикой запрещенных в РФ организаций);опасные биоматериалы (вирусы и бактерии).

В путешествии нужно быть готовым ко всему, даже к потере загранпаспорта в чужой стране. Зачастую туристы боятся, что в подобных случаях им грозят депортация, серьезный штраф или тюрьма. Однако все не так страшно: вернуть утерянный «загранник» можно даже во время путешествия, и сделать это не так сложно.

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