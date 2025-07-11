Эксперт объяснил, как сэкономить до 50% на покупке авиабилета

Покупка авиабилетов на зарубежные направления за месяц и раньше до вылета позволяет сэкономить до 50% от стоимости, тогда как на рейсах по России оптимальные цены чаще всего доступны за 2–7 дней до поездки. Об этом сообщил руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий» Александр Токмаков, основываясь на анализе динамики цен за первую половину 2025 года.

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«Для международных и курортных направлений выгоднее бронировать билеты за месяц и раньше — экономия до половины стоимости билета. Для авиаперелетов между крупными городами России лучшие цены чаще всего бывают за 2–7 дней до вылета», — пояснил Токмаков в разговоре с РИА Новости.

По данным «Яндекс Путешествий», на популярных зарубежных направлениях, таких как Денпасар (Бали), Баку и Дубай, минимальные цены обычно доступны при покупке билетов за 29 дней и более до отправления. Например, перелет Москва — Денпасар в апреле стоил 56 401 рубль при покупке за месяц, а за день — 101 830 рублей. Экономия при раннем бронировании составляла до 44%. Аналогичная тенденция отмечена на маршрутах Москва — Баку и Москва — Дубай: разница между покупкой билета за месяц и за сутки достигала соответственно 29% и 16%.

Однако есть исключения из этого правила: в некоторых случаях билеты дешевеют ближе к дате вылета. Так, рейс Москва — Анталья в июне при покупке за неделю обходился в 23 550 рублей, а при покупке за месяц — в 27 554 рубля, что позволяло сэкономить до 15%.

Что касается внутренних рейсов между крупными городами России, наиболее выгодные предложения чаще всего появляются при покупке билетов за 2–7 дней до вылета. Например, билет Москва — Санкт-Петербург в апреле стоил за месяц 6 337 рублей, а при покупке за несколько дней до поездки — 4 923 рубля. На маршруте Москва — Сочи аналогичная разница составляла более шести тысяч рублей в июне. Токмаков также отметил, что случаи, когда самые низкие цены встречаются непосредственно за сутки до вылета, крайне редки и не носят массового характера.

Ранее стало известно, как оформить единый билет для путешествий по России, пишет «Национальная служба новостей». По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, оформить единый билет для путешествий по РФ, позволяющий следовать по маршруту без необходимости самостоятельного планирования пересадок, можно в билетных кассах любого железнодорожного вокзала, а также посредством онлайн-сервисов по продаже авиабилетов. Единый билет предусматривает различные варианты маршрутов, в том числе «поезд + автобус» и «самолет + автобус».