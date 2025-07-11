Перечислены самые популярные схемы обмана при покупке путевок

Мошенники чаще всего применяют против покупателей путёвок схемы с сайтами-двойниками известных туроператоров, а также предлагают ложные «акции», навязывают фиктивные допуслуги и пытаются заставить подписать поддельные договоры о страховке, рассказала управляющий партнёр «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

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«Среди самых распространённых схем мошенничества при покупке путёвок — фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, где покупателю продают... поддельные договоры с фиктивной страховкой», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, туристам часто пытаются навязать «специальный» трансфер или «особую» страховку.

«Порой мошенники привлекают клиентов ложными акциями, а после внесённой предоплаты за тур сообщают о внезапном повышении цены», — предупредила юрист.

Она отметила, что для мошеннических действий создаются фиктивные фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после внесения жертвой средств.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что каждое лето в разгар отпускного сезона фиксируется рост мошеннической активности, связанной с фейковыми предложениями от имени туроператоров и турагентств.