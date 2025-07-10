Прокуратура напомнила, как вести себя на водоемах

В разгар жаркого времени года горожане все чаще проводят время на водоемах. Отдыхающим напомнили о том, как следует вести себя на водоемах. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

© Вечерняя Москва

Прокуратура Московской области на постоянной основе проводит работу по профилактике и предотвращению несчастных случаев на водоемах. Вода может быть замечательным другом, но может стать и источником серьезной опасности, — рассказали в Telegram-канале «Правовая грамотность в Подмосковье».

Родителям напомнили, что необходимо на постоянной основе следить за детьми, находящимися вблизи водных пространств. Кроме того, стоит не подпускать их к местам, не предназначенным для купания.

Также горожанам напомнили о том, что нельзя отплывать от береговой зоны на значительное расстояние, заплывать за буйки, а также устраивать различные игры, которые могут привести к печальному исходу. Помимо этого, родителям необходимо обеспечить детей специальными средствами безопасности, если они не умеют плавать.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон, который гласит, что несовершеннолетним запрещено пребывать на водных объектах в Подмосковье без присмотра взрослых. За несоблюдение установленных правил грозит наказание в виде предупреждения или штрафа.