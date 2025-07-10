Эксперт назвала неприемлемые вещи для похода на городской пляж

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая назвала неприемлемые вещи для похода на городской пляж. Соответствующий комментарий публикует Life.ru.

© Lenta.ru

Специалистка заявила, что по пути к территории для купания следует придерживаться городского внешнего вида. Россиян призвали избегать сланцев, парео, микрошортов и отсутствия нижнего белья под одеждой. По словам Коломацкой, на пляже допустимо носить купальник, а при посещении бара стоит надевать накидку поверх.

«Но помним, как только мы пересекаем границу и выходим с пляжа, то мы одеваемся. И это правило действует в отелях. Когда мы идем на пляж, мы прикрыты, на пляже мы снимаем одежду до купальника. Когда мы возвращаемся, мы накидываем на себя одежду. Поэтому это правило также действует», – Надежда Коломацкая, эксперт по этикету.

Отдельное внимание собеседница издания уделила пляжным аксессуарам. Она подчеркнула, что на территории загородных пляжей посетители могут использовать надувные круги и матрасы. В то же время в черте города такие предметы недопустимы, заключила она.

В июне россиянам назвали лучшие украшения для купания в бассейне. Золотые изделия без вставок довольно устойчивы при условии недолгой носки и последующего ухода.