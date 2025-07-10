Как ИИ поможет туристам экономить

Предложения на основе персональных интересов и возможностей туристов сможет делать искусственный интеллект. Платформа будет полностью безопасной, отечественной и не позволит зарубежным сервисам отбивать клиентов. Законопроект о запуске единой цифровой платформы в сфере туризма разработали в профильном комитете Госдумы. Как ИИ поможет путешественникам и отельерам, узнала «Парламентская газета».

Самодеятельность — это не плохо

Внутренний туризм продолжает демонстрировать рекордные показатели, но только половину поездок по стране организуют профессиональные операторы. Другая половина путешественников предпочитает планировать маршруты сами, им помогают всевозможные сервисы бронирования билетов и гостиниц, конструкторы маршрутов, агрегаторы услуг и развлечений. Такой самодеятельный туризм слабо урегулирован российскими законами, считает зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Даже само слово самодеятельность имеет в русском языке не самое хорошее значение», — сказал он 9 июля на первом заседании рабочей группы по теме применения искусственного интеллекта в сфере туризма.

Эксперты группы сразу вышли с предложением: запустить единую цифровую платформу (ЕЦП) в сфере туризма, которая бы интегрировала все возможности ИИ. Агрегаторы услуг и владельцы средств размещения с ее помощью смогут привлечь новых клиентов, а путешественники получат умного цифрового помощника, еще и доверенного, потому что отечественного, объяснил Кривоносов.

На платформе будут взаимодействовать не только частные компании, но и госорганы, а также субъекты РФ. Последние смогут представить турпотенциал своих регионов: объекты, события, маршруты, сервисы. Различные цифровые сервисы для туристов в России есть, но они разрозненные, платформы не всегда в полной мере соблюдают законы, да и регулирование, надо признать, весьма фрагментарное — законопроект о платформенной экономике только начинает движение в Госдуме. Все это, по мнению Сергея Кривоносова, говорит в пользу идеи о ЕЦП.

Цифровой фас и профиль

Законопроект об эксперименте по использованию ЕЦП в Комитете Госдумы по туризму уже подготовили. ИИ поможет не просто составить маршрут, но сделать это, максимально учитывая интересы, потребности и возможности конкретного человека или семьи, используя данные о них — так называемый цифровой профиль, объяснил член экспертного совета думского комитета, руководитель рабочей группы по ИИ в туризме Никита Константинов.

Из плюсов для путешественника — экономия на пакетном предложении при полном учете запросов. Отрасли проект поможет продвигать новые направления и продавать больше интересных услуг. Работать ЕЦП будет в формате удобного приложения, рассказали в рабочей группе.

Как идея предложение выглядит весьма интересно и перспективно, но уже сейчас понятно, что проект лежит на стыке всевозможных интересов, отметил глава IT-Комитета Госдумы Сергей Боярский. Вопросов, по его словам, много: кто будет оператором государственной информсистемы, кто обеспечит сохранность персональных данных туристов и защиту от мошенников. Наконец, где гарантия, что в новый российский сервис не придут зарубежные агрегаторы и не откусят у наших кусок туристического рынка.

В Минцифры и недавно созданном центре развития ИИ при Правительстве тоже запросили у авторов текст законопроекта, чтобы сформулировать к нему отношение.

ИИ пошел в школу

Создание ЕЦП готовы поддержать в Минэкономразвития, которое сейчас отвечает за туризм. Ведомству особенно нравится, что система поможет открывать новые туристические направления, поскольку многие существующие уже сильно перегреты. Но важно, чтобы внедряемая на устоявшийся рынок новая сущность не нарушила конкурентную среду, отметила замдиректора департамента ведомства Валентина Перепелицына. Ну и, конечно, важен вопрос ответственности ИИ, ведь он не туроператор и обязанностей перед туристом не имеет, добавила представитель Минэка.

На последнее замечание Сергей Кривоносов ответил, что ЕЦП — это альтернатива туроператорам. Те, кто хочет, чтобы все было по букве закона, могут обращаться в турфирмы, где с ними заключат договор и выпишут чек. А главной защитой депутат назвал то, что система будет использовать только проверенные данные, например, отели из официального реестра.

Специалисты уже прикинули выгоду в цифрах. Туристы смогут сэкономить на поездках 20-50 процентов, а те, кто их обслуживают, примерно настолько же больше заработать. Устроено это так: за счет персонализации человек купит тур дешевле, но потратит больше в конкретной точке своего пребывания. То есть ему предложат именно те услуги и продукты, которые он точно захочет купить.

Из того, что сейчас звучит почти фантастически: комфортную атмосферу в гостиницах сможет создавать музыка, специально написанная ИИ для этого места. По мнению экспертов, это заставит туриста провести в отеле на 20 процентов дольше времени.