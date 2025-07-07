Специалист Минздрава перечислил ошибки при пляжном отдыхе

Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в Центральном федеральном округе, зампредседателя Российского общества первой помощи, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин перечислил ошибки при пляжном отдыхе.

В разговоре с сайтом kp.ru он заявил, что в воде свои силы чаще всего переоценивают не новички или плохо плавающие люди, а те, кто уверенно чувствует себя в бассейне. Однако море или океан — это сложная система с пересекающимися течениями, где даже опытным пловцам следует быть осторожными.

По словам медика, для качественного отдыха важно дать организму время на адаптацию к новому климату, еде и воде, а также на реадаптацию после возвращения домой. Именно поэтому классическая 21-дневная путёвка на юг считается оптимальным сроком для полноценного восстановления здоровья.

«Не стоит на отдыхе «брать от него всё» сразу, в первый же день. Особенно если вы приехали на юг из другой климатической зоны. Бывает, что человек, не привыкший к южному солнцу, сгорает в первые же часы. И весь отпуск уходит на восстановление от солнечного ожога, а не на расслабление», — заключил специалист.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, как турист может получить компенсацию за нанесённый ущерб здоровью во время отдыха.