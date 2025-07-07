Ядовитые медузы атакуют пляжи Приморья: чем это грозит и как защититься

Владивосток и другие курортные зоны Приморья столкнулись с нашествием ядовитых медуз-крестовиков – их укусы вызывают сильную боль, отеки и проблемы с дыханием. Токсикологические отделения больниц переполнены пострадавшими, а стандартные обезболивающие часто не помогают.

Симптомы

Раннее нашествие медуз-крестовиков спровоцировала аномально жаркая погода в Приморье. В результате токсикологическое отделение крупнейшей больницы Владивостока переполнено пострадавшими с ожогами.

«Вчера, 06 июля, купались на Шаморе. Очень много медуз. Состояние ужасное, суставы сильно ломит, все тело колет, болит желудок, опухло горло, сопли, тяжело дышать. В больнице ничем не помогли, колят Ибупрофен. Никакие лекарства не помогают. В 6 утра мы были уже 30-е, кто обратился за эту ночь», – рассказала одна из отдыхающих PortoFranko.

Как предупреждают специалисты, яд крестовика вызывает крайне болезненную реакцию, которая может длиться до пяти дней. У пострадавших сразу возникает резкая боль в месте укуса, затем появляется сильный зуд, жжение, поднимается температура и затрудняется дыхание – симптомы, требующие немедленной помощи.

Что предпринять

Чтобы избежать встречи с опасной медузой-крестовиком, нужно держаться подальше от прибрежных водорослей – это их естественная среда обитания. Даже оторванные щупальца сохраняют ядовитые стрекательные клетки и могут причинить вред.

Если контакта избежать не удалось, ни в коем случае нельзя тереть пораженное место – это усилит распространение яда. Необходимо сразу промыть кожу морской водой (пресная вызовет еще большее раздражение), затем обработать уксусным раствором, содой или лимонным соком. Чтобы снять боль, стоит лед и принять антигистаминное и обезболивающее. При сильном отеке или проблемах с дыханием срочно обратиться к врачу.