Финансовый совет на 6 июля: как не потерять деньги на авиабилетах с «плоским» тарифом
Если планируете полет в Дальневосточные регионы или Калининград — ищите билеты по «плоскому» тарифу от «Аэрофлота». В 2025 году он стоит примерно 18 100 рублей в одну сторону (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск‑Камчатский) и примерно 6500 рублей в одну сторону до Калининграда.
Что нужно помнить при покупке «плоских» билетов:
- Следите за выкладкой билетов за 6+ месяцев до вылета — они расходятся быстро и без спецпоиска;
- Учитывайте, что тариф невозвратный и только экономкласса;
- Максимум 4 билета на человека в год — планируйте поездку заранее.
Так вы сэкономите от 2 до 10 тыс. рублей в одну сторону по сравнению с обычными тарифами.