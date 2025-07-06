Как не потерять деньги на авиабилетах с «плоским» тарифом

Если планируете полет в Дальневосточные регионы или Калининград — ищите билеты по «плоскому» тарифу от «Аэрофлота». В 2025 году он стоит примерно 18 100 рублей в одну сторону (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск‑Камчатский) и примерно 6500 рублей в одну сторону до Калининграда.

Что нужно помнить при покупке «плоских» билетов:

Следите за выкладкой билетов за 6+ месяцев до вылета — они расходятся быстро и без спецпоиска;

Учитывайте, что тариф невозвратный и только экономкласса;

Максимум 4 билета на человека в год — планируйте поездку заранее.

Так вы сэкономите от 2 до 10 тыс. рублей в одну сторону по сравнению с обычными тарифами.