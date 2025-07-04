Эксперты дали советы для безопасного отдыха за границей

Июль и август – самая горячая пора для туроператоров и пик отпускного сезона. В материале НСН – как не столкнуться с акулой на турецких курортах, защититься от медуз во Вьетнаме, а также – какая страховка спасет от других неприятных сюрпризов.

Большинство россиян отправляются в отпуск в июле и августе, сейчас для туроператоров начинается самая «горячая» летняя пора. В период пиковых загрузок и ажиотажа туристы могут столкнуться с целым рядом проблем. В подборке НСН – самые опасные неприятности, которые могут поджидать расслабленного туриста в заграничном отпуске.

Самые опасные страны

Так, туроператоры назвали Таиланд, Турцию и Египет самыми опасными для россиян направлениями. Уточняется, что эти государства наиболее часто фигурируют в страховых обращениях, связанных как с заражением опасными заболеваниями, так и с получением травм. Туроператоры отметили, что особенно опасны подводные прогулки в батискафах и купания с акулами.

Турцию в этом году снова накрыли лесные пожары. Накануне сообщалось, что лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов.

Также опасность для путешественников представляют горные перевалы и Непал. Здесь часто происходят несчастные случаи, аварии и стихийные бедствия.

Туроператоры посоветовали отдыхающим оформлять расширенную страховку, предварительно предупредив страховщиков, что путешествие подразумевает экстремальные виды отдыха.

Ранее на Пхукете погиб молодой россиянин, который не справился с управлением скутером Honda Forza 350, сообщил Channel 7. Также сообщается, что прогулочный катер с российскими туристами загорелся на юге Таиланда. Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет.

Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Если покупаете тур у туроператора, есть страховка от невыезда. Вы сможете отменить вашу поездку с минимальными штрафными санкциями. В Таиланде вся медицина платная, счет может доходить до десятков тысяч долларов, расширенная страховка это может учесть», - рассказал он.

Также Арутюнов рекомендовал пользоваться транспортом с местными водителями, а не садиться за руль мопеда или скутера.

«После коронавируса в Таиланде стало больше туристов, а затем еще прибавились релоканты, которые переезжают и там работают удаленно. Из России никогда не было такого количества регулярных рейсов на Пхукет, например. А еще Таиланд стал модной темой после выхода третьего сезона сериала «Белый лотос», который снимался в Таиланде. Чем больше туристов, тем больше вероятность разных происшествий. Поэтому не так все трагично. Самая большая проблема дорог и транспорта Таиланда заключается в хаотичности движения. Там очень много мелких скутеров, мотоциклов, которые пытаются проехать между машинами. Манера такого движения приводит к аварийности, нельзя рассчитывать, что тебя никто не обгонит. Люди иногда в первый раз садятся за мопед здесь. В Таиланде очень дешевый транспорт, рекомендую им пользоваться с местными водителями, если вы сами не очень уверенно управляете», - заключил собеседник НСН.

Голодные акулы

Туристы, отдыхающие в турецкой Аланье, в июне заметили в море акулу, которая проплывала рядом, момент попал на видео, пишет Telegram-канал Shot. По сообщениям очевидцев, местный спасатель сначала подтвердил, что акула представляет угрозу, однако после разговора с начальством уточнил, что отдыхать на пляже безопасно.

При встрече с акулой в воде важно попытаться уплыть от хищника, но сохранять спокойствие, не делать резких и быстрых движений, а при необходимости попытаться дать отпор, рассказал в беседе с НСН заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.

«Это крупные рыбы, они могут мигрировать по всему морю, в том числе подходить к турецким берегам. Ничего необычного в этом не вижу, акулы могут заходить даже в Черное море, но гораздо реже. Сомневаюсь, что в Средиземном море водятся тигровые или белые акулы. Однако есть другие, в том числе и достаточно крупные, хотя по численности их и не так много.. Число случаев нападения акул на человека не уменьшается, поскольку вторжение людей в среду обитания диких акул случается все чаще», - отметил он.

Как добавил собеседник НСН, чтобы не столкнуться с акулой, лучше не плавать в одиночестве, а тем, кто заметил ее возле себя, следует медленно отплыть.

«Статистика говорит, что акулы чаще всего нападают на одиночного пловца, к людям в группе приходят реже. Потому лучше не плавать в одиночку и стараться отплыть от акулы, если заметили ее. Не надо делать стремительных движений. Все, что интенсивно движется в воде, привлекает внимание акулы. У них довольно сильный исследовательский рефлекс, акула попытается разобраться с объектом, который ее заинтересовал. Для этого подплывет и попробует, зубами прежде всего. Важно стараться уплывать медленно. Если же акула приближается, надо попробовать сохранить хладнокровие, спокойствие и дать отпор. Наиболее чувствительные места у акулы – голова и рострум, то, что перед глазами, также область жаберных отверстий. Их у нее пять в конце головы. Удары по этим местам могут отпугнуть», - порекомендовал он.

Токсичные медузы

В конце июня туристку из Иркутска чудом спасли после встречи с медузой-морской осой на популярном пляже вьетнамского острова Фукуок, пишет «АиФ-Иркутск». Морская оса - одна из самых опасных медуз в мире. Российские туристы, среди которых оказался врач, спасли девушку. Ей делали искусственное дыхание в течение 20 минут, пока она не начала подавать признаки жизни. Затем Марину экстренно доставили в местный госпиталь, где врачи 8 часов проводили реанимационные мероприятия.

Медузы водятся даже в Черном море, но токсичные виды характерны для экзотических курортов, сразу после укуса необходимо обратиться к врачу и исключить аллергическую реакцию, рассказал в беседе с НСН заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.

«Я сам был во Вьетнаме, меня самого жалила эта медуза. Это частая история, не только во Вьетнаме, также и в Средиземном море, где Майорка и другие курортные зоны. Там очень серьезно жалят медузы. Это такое резкое жжение мгновенно ощущает человек. Первое впечатление – это будто попал в крапиву. И это ощущение не проходит быстро, долго держится, след остается на теле красный, держится несколько дней. В таком случае помогает лимон или лайм, это снимает боль и воспаление на коже. Могут быть и индивидуальные особенности у человека, тогда это еще опаснее. Медуз очень много, даже в Черном море у нас много медуз, но угроз для человека от них все-таки меньше. На экзотических курортах больше медуз с опасными токсинами», - рассказал он.

По его словам, главная опасность медуз заключается в том, что их практически невозможно разглядеть в воде.

Эксперт посоветовал сразу же обращаться к врачу после укуса, так как может быть аллергия.