Стало известно, как оформить единый билет для путешествий по России

Национальная Служба Новостей

Единый билет для путешествий по России, когда пассажир следует по маршруту без необходимости самостоятельно планировать пересадки, можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала или через сервисы для покупки авиабилетов онлайн, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике Надежду Школкину.

Как оформить единый билет для путешествий по России
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По ее словам, с каждым днём желающих путешествовать по РФ становится больше. Единый билет может включать схему «поезд + автобус» или «самолет + автобус». В первом случае билет можно купить в кассах любого железнодорожного вокзала, на сайте и в приложении «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

Депутат отметила, что в настоящее время в стране действует 56 мультимодальных маршрутов на территории девяти субъектов регионов и пять мультимодальных маршрутов в Абхазии.

Ранее россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска внутри страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».