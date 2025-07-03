Потеря багажа не редкость, особенно при пересадках. Причин может быть несколько: оторвалась или не считалась бирка, чемодан не успел на стыковочный рейс, произошел сбой в системе, или на ленте просто не хватило персонала.

Если ваш чемодан не приехал, первым делом обратитесь в зону Lost and Found или к представителю авиакомпании. У вас попросят показать паспорт, посадочный талон и багажную бирку – не выбрасывайте ее до конца поездки.

На месте нужно заполнить акт о розыске багажа (PIR). После этого багаж ищут в течение 21 дня. Если за это время его не находят, он считается утерянным.

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Далее вы можете подать претензию в авиакомпанию и получить компенсацию. По Монреальской конвенции сумма выплаты может достигать до €1920. Авиакомпания обязана рассмотреть обращение и оформить компенсацию в течение трех месяцев.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zoya.moskvina.