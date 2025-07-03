Турэксперт рассказал о компенсациях за перелет туристам при отмене рейса

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что если турист покупает авиабилет самостоятельно, а не в пакете с туром, то в случае переноса или отмены рейса туроператор никакой ответственности не несёт.

В ином случае вся ответственность лежит на туроператоре и при полном турпакете он обязан своевременно уведомлять клиента обо всех изменениях, «даже в случае отмены активнее лоббировать интересы туриста», подчеркнул он в беседе с НСН.

При этом есть прецеденты, когда туроператор отказывается возмещать стоимость авиаперелёта при отмене рейса.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что российские туроператоры потеряли до 300 млн рублей из-за ближневосточного конфликта.