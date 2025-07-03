Как не потерять документы во время перелета на курорт

Ситуация с семьей из Уфы, чей рюкзак с документами и телефонами кто-то вынес из самолета, прилетевшего в Анталью, задела за живое многих туристов. Как оказалось, большинство из них опасаются класть сумки с ценными вещами на багажную полку. Более половины из 3 тыс. участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» предпочитают хранить документы во время перелета в небольшой сумке под впереди стоящим креслом.

Багажная полка, впрочем, все равно остается весьма популярной – класть удостоверения личности в ручную кладь над головой предпочитают 17% пассажиров. Третий по популярности вариант – карманы одежды, его выбирает каждый десятый турист. Впрочем, некоторым он точно не подойдет – сложно представить, что его выбирают семейные туристы, путешествующие по России с детьми, ведь свидетельства о рождении туда не положишь.

Есть и другие варианты:

«С собой всегда маленькая сумочка наперевес, в которой документы и деньги. Не снимаю в самолете».

Поясная сумка из той же категории. Самый непопулярный вариант – карман впереди стоящего сиденья. Похоже, велика вероятность забыть свои вещи там.

Еще один интересный факт: большое количество туристов не придают значения тому, куда класть свои документы, ну или действуют по ситуации:

«Тут важно, куда летишь. Если из Москвы за границу, то держу при себе паспорт как зеницу ока, а если обратный путь, то терять уже нечего, тур закончился, поэтому можно и в рюкзак убрать на багажную полку», – шутят подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Ранее TourDom.ru писал, что российские туристы прилетели в Турцию рейсом Southwind, но при выходе из самолета поняли, что потеряли рюкзак с паспортами, деньгами и телефонами.