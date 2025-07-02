Туристы заставили туроператора вернуть деньги за отдых под дождем

Семья из Великобритании добилась полного возмещения стоимости неудавшегося отдыха в Лапландии. Поездка за 3500 фунтов стерлингов (376 тыс. руб.) была испорчена из-за отмены мероприятий на открытом воздухе вследствие неблагоприятных погодных условий.

В декабре прошлого года туристы планировали провести несколько дней на зимнем курорте. Приобрели тур у TUI, включающий программу развлечений, куда входили катание на собачьих упряжках и поездки на снегоходах. Однако накануне вылета синоптики сообщили о резком потеплении в Лапландии и возможных дождях.

Путешественники связались с туроператором, чтобы уточнить, состоятся ли забронированные мероприятия. В компании их заверили, что все в силе. Более того, если клиенты откажутся от поездки, то деньги им никто не вернет. Перенести даты отдыха тоже нельзя.

Туристы все же отправились в Лапландию и по приезде увидели настоящую «зимнюю сказку». Однако ночью начался дождь и буквально смыл весь снежный покров. Соответственно, большинство запланированных развлечений пришлось отменить, а британцам – искать и оплачивать занятия «по погоде».

Вернувшись с отдыха, путешественники потребовали у туроператора компенсации. TUI предложил вернуть 50% от стоимости тура, что не устроило клиентов. Они обратились в Ассоциацию туристических компаний ABTA и к независимому арбитру, который после нескольких месяцев разбирательств вынес решение в пользу туристов. В заключении указано, что основная цель поездки – участие в мероприятиях, связанных со снегом, – не была достигнута. Семья получила полный возврат средств.