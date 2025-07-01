Не все купейные места одинаково комфортны, многое зависит от расположения купе и полки.

Самые неудобные места – в первом (места 1-4) и последнем купе вагона (места 37-40). Они находятся рядом с туалетами, выходами и местами посадки, из-за чего в них часто шумно и суетливо. Наиболее комфортными считаются купе №4 и №5, они расположены ближе к центру вагона, подальше от дверей и сквозняков. Здесь меньше тряски и обычно тише.

Нижние полки (нечетные номера) стоят немного дороже, но они удобнее – особенно для пожилых людей, пассажиров с детьми и тех, кому важен легкий доступ к багажу.

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А вот купе №3 и №6 лучше обходить стороной, в них окна не открываются из-за аварийных выходов, поэтому такие места плохо проветриваются и могут быть душными.

Подробнее о том, как найти лучше места в вагоне, рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.