Турэксперт дала советы путешествующим с маленькими детьми

Руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих дала рекомендации родителям, путешествующим с маленькими детьми.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что рейсы стоит подбирать так, чтобы дневной сон детей совпадал с полётом.

«Выбирайте места в первом ряду экономкласса, где больше пространства для ног, есть куда поставить люльку, а ребёнок постарше может играть на полу, не мешая другим пассажирам», — сказала Долгих.

По её словам, если родитель летит один, то лучше занять место у окна, чтобы ребёнок мог наслаждаться видом. Можно взять с собой лёгкую прогулочную коляску и автокресло, а в ручной клади должен лежать набор с подгузниками, салфетками и детским питанием.

Кроме того, считает эксперт, стоит использовать ID-браслет с контактными данными, а также подготовить все необходимые документы и варианты развлечений для ребёнка.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН рассказал о выездных направлениях для отдыха с детьми.