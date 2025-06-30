Юрист Георгиева рассказала, как обезопасить себя при аренде жилья на отдыхе

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Юрист Алла Георгиева рассказала, как обезопасить себя при аренде жилья на отдыхе.

Как обезопасить себя при аренде жилья на отдыхе
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По её словам, которые приводит сайт «Москва 24», выбирать такое жильё лучше через популярные сервисы, которые предварительно проверяют своих пользователей.

«Однако при личной встрече с арендодателем всё равно необходимо попросить его показать паспорт и документ, подтверждающий, что он собственник жилья. Если же квартиру сдаёт кто-то по просьбе владельца, у него на руках должна быть дающая на это право доверенность», — отметила юрист.

Также важно составить подробную опись передаваемого имущества, которая оформляется как отдельное приложение к договору аренды, подчеркнула специалист. В этом документе необходимо зафиксировать все имеющиеся недостатки квартиры на момент заселения.

К описи рекомендуется приложить фотографии обнаруженных недостатков или отправить их на электронную почту арендодателя с просьбой подтвердить получение письмом. Кроме того, эксперт рекомендовала избегать расчётов с собственником квартиры наличными деньгами.

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