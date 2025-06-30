Юрист Алла Георгиева рассказала, как обезопасить себя при аренде жилья на отдыхе.

По её словам, которые приводит сайт «Москва 24», выбирать такое жильё лучше через популярные сервисы, которые предварительно проверяют своих пользователей.

«Однако при личной встрече с арендодателем всё равно необходимо попросить его показать паспорт и документ, подтверждающий, что он собственник жилья. Если же квартиру сдаёт кто-то по просьбе владельца, у него на руках должна быть дающая на это право доверенность», — отметила юрист.

Также важно составить подробную опись передаваемого имущества, которая оформляется как отдельное приложение к договору аренды, подчеркнула специалист. В этом документе необходимо зафиксировать все имеющиеся недостатки квартиры на момент заселения.

К описи рекомендуется приложить фотографии обнаруженных недостатков или отправить их на электронную почту арендодателя с просьбой подтвердить получение письмом. Кроме того, эксперт рекомендовала избегать расчётов с собственником квартиры наличными деньгами.

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